Роспатент перепутал «Владушку» со «Сладушкой»

Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил два иска ООО «Владимирский Стандарт» к Роспатенту и признал недействительными решения ведомства об аннулировании правовой охраны товарных знаков «Владушка».

Спор возник после того, как АО «Сладушка» — правообладатель знака «Сладушка» — подало возражение в Роспатент, указав на сходство обозначений до степени смешения для товаров 29-го класса МКТУ (мясные, молочные продукты, яйца, растительные масла и т. д. ).

Ведомство удовлетворило это возражение, признав регистрацию знака «Владушка» недействительной в части указанной категории товаров. Основанием послужил вывод Роспатента о фонетическом и графическом сходстве словесных элементов, при этом семантический критерий, по мнению чиновников, не подлежал сравнению.

Однако «Владимирский Стандарт» оспорил это решение в суде, указав, что еще до вынесения решения Роспатента, в 2024 году, Суд по интеллектуальным правам в рамках другого дела уже дал правовую оценку этим знакам. Тогда суд пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения, отметив, что «Сладушка» ассоциируется у потребителя со словом «сладкий», а «Владушка» — с именами.

Более того, в том решении было указано на отсутствие заинтересованности у «Сладушки» в подаче иска о досрочном прекращении охраны, поскольку знаки не являются сходными. Данное решение вступило в силу в марте 2025 года. В решении отмечается, что Роспатент проигнорировал правовую позицию суда.

Суд также отклонил ссылку ведомства на новое социологическое исследование, указав на его методологические недостатки и отсутствие оснований для пересмотра уже установленных обстоятельств.

По итогам рассмотрения дел Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент восстановить регистрацию товарных знаков в полном объеме, а также взыскал с ведомства судебные расходы — по 50 тыс. рублей по каждому делу.

Ранее Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Любятово» в регистрации товарного знака «Самый сыр». Компания пыталась закрепить обозначение для снеков, печенья, крекеров, хлебцев, гранолы, чипсов, шоколада и других продуктов.