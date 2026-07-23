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23.07.2026 в 12:00

Subway продолжает выигрывать споры с российскими франчайзи

Суд по интеллектуальным правам вновь встал на сторону иностранной компании

Суд по интеллектуальным правам вновь поддержал требования структур, связанных с франшизой Subway, о взыскании обязательных платежей с российских франчайзи. На этот раз ООО «Франчайзи Маркетинг Фанд» добилось взыскания с индивидуального предпринимателя Елены Лисниковой более 313 тыс. руб. задолженности и неустойки по договорам на оказание рекламных и маркетинговых услуг.

Предприниматель настаивала, что спорные договоры являются производными от договоров коммерческой концессии, которые прекратили действие после утраты правообладателем исключительных прав на бренд Subway. Кроме того, она ссылалась на решение иностранного суда и сведения из реестра штата Невада, утверждая, что иностранная компания больше не имела права требовать исполнения обязательств.

Однако Суд по интеллектуальным правам отклонил эти доводы. Суд указал, что статус иностранного лица подтвержден надлежащими документами, решения американских судов не подлежат автоматическому признанию в России, а право использования товарного знака Subway в спорный период продолжало действовать.

Поскольку предприниматель продолжала использовать бренд и не исполняла договорные обязательства, суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций о взыскании задолженности.

Это уже не первый подобный спор после ухода Subway с российского рынка. Ранее Суд по интеллектуальным правам подтвердил взыскание около 1,5 млн руб. роялти с предпринимателя Владимира Синигура, который также ссылался на решение суда США, утрату прав иностранного правообладателя и невозможность перечисления средств в иностранную юрисдикцию.

Юлия Топольская
Subway
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