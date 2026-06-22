Subway взыскал с франчайзи 1,5 млн рублей роялти

Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил в силе решения нижестоящих инстанций о взыскании с индивидуального предпринимателя Владимира Синигура задолженности по договору коммерческой концессии в пользу американской компании Subway Russia Franchising Company, LLC. Соответствующее постановление находится в картотеке арбитражных дел.

Спор касался выплаты роялти по договору франчайзинга ресторана Subway. Компания требовала взыскать с предпринимателя 1,5 млн руб. задолженности за период с марта 2022 года по июль 2023 года.

Согласно материалам дела, договор коммерческой концессии между сторонами был заключен еще в 2008 году. Он предусматривал ежемесячную выплату правообладателю 8% от валовой выручки ресторана. Истец заявил, что франчайзи не исполнял обязательства по перечислению лицензионных платежей, в результате чего образовалась задолженность.

Предприниматель настаивал, что Subway Russia Franchising Company является ненадлежащим истцом. Кроме того, он ссылался на решение суда США, принятое в 2024 году, которое, по его мнению, влияло на права сторон по договору. Также ответчик указывал, что денежные средства не должны направляться в «недружественные» юрисдикции.

Суд по интеллектуальным правам отклонил эти доводы. Коллегия указала, что решения американских судов по коммерческим спорам не подлежат автоматическому признанию в России, поскольку между Россией и США отсутствует международный договор о взаимном признании и исполнении таких судебных актов.

СИП также отметил, что права компании на использование товарного знака Subway продолжали действовать, а сведения о прекращении соответствующего сублицензионного договора в государственном реестре отсутствуют. Поэтому оснований считать истца недобросовестным суд не нашел.

Ранее сообщалось, что в мае к структурам KDV Group подали два иска производители мороженого. Оба спора связаны с товарными знаками в FMCG-сегменте.