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29.07.2026 в 14:50

Стриминг занял уже 48,6% просмотра в США

Тренд отражает глобальный сдвиг в медиапотреблении

Доля потокового видео в США достигла рекордного уровня — 48,6% всего телесмотрения в мае 2026 года. При этом эфирное телевидение заняло 20,4%, а кабельное — 19,2%. Об этом сообщает Mediapost со ссылкой на данные Nielsen Gauge.

Лидером среди цифровых видеоплатформ остается YouTube: его доля выросла на 13% год к году и достигла 13,8%. Netflix занял второе место среди стриминговых сервисов с долей 8%.

Рост онлайн-видео продолжает менять рекламный рынок: аудитория постепенно перераспределяется от традиционного телевидения к цифровым платформам, где бренды получают больше возможностей для таргетинга и измерения эффективности кампаний.

По данным Nielsen, суммарное время просмотра стриминговых сервисов выросло на 11% год к году, тогда как эфирное ТВ сократилось на 2,3%, а кабельное — на 13,4%.

Ранее сообщалось, что пользователи в США тратят около четверти времени на просмотр видео и телевидения на контент от независимых создателей. На такой контент приходится 26% ежедневного времени просмотра.

Юлия Топольская
стриминг
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