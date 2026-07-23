Контент блогеров занял четверть времени просмотра видео в США

Пользователи в США тратят около четверти времени на просмотр видео и телевидения на контент от независимых создателей. На такой контент приходится 26% ежедневного времени просмотра — около 1,7 часа из 6,7 часа в день. Об этом свидетельствуют данные медиаконсалтинговой компании Media Dynamics Inc.

Пользователи в возрасте от двух лет и старше ежедневно проводят за просмотром видео около 6,7 часа. На блогеский контент приходится примерно 1,7 часа в день. При этом основная часть видеопотребления по-прежнему связана с профессиональным контентом: традиционное телевидение и стриминговые сервисы занимают около 68% времени просмотра. На линейное ТВ приходится 35%, на стриминговые платформы — 33%, еще 6% занимает другой профессионально созданный видеоконтент.

Исследование также показывает разницу между аудиториями: средний возраст создателей контента составляет 21 год, тогда как средний зритель видео — 48 лет. Пользователи традиционного телевидения старше — в среднем 61 год, а аудитория стриминговых сервисов — около 43 лет.

Россияне по утрам чаще выбирают телевизионные и блогерские жанры. Каждый третий смотрит новости и блогерские выпуски, четверть — развлекательные шоу или ток-шоу. Днем пользователи чаще переключаются на художественные жанры.