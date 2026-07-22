Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.07.2026 в 05:30

«Стокманн» закроет до пяти универмагов

Компания оптимизирует розницу на фоне снижения спроса

«Стокманн» планирует в течение ближайших 12 месяцев закрыть до пяти универмагов. Это почти 20% действующей сети. Работу уже прекратил магазин в Новосибирске, а весной 2027 года закроется торговая точка в Перми, сообщают «Известия».

Оба объекта были открыты в 2023 году и занимали площадь более 1,7 тыс. м2. Решение о закрытии связано с ростом затрат на содержание крупных универмагов и снижением их рентабельности. По словам собеседников издания, даже пересмотр условий аренды не всегда позволяет вывести магазины в прибыль.

В ближайшее время новых открытий компания не планирует, сосредоточившись на повышении эффективности существующих объектов. Дополнительное давление на бизнес оказывают сложности с логистикой и поставками отдельных брендов.

По оценкам участников рынка, оптимизация стала общим трендом для fashion-ретейла. Большинство игроков вместо расширения сети делают ставку на закрытие неэффективных точек и развитие магазинов в локациях с устойчивым трафиком. По данным Fashion Consulting Group, к середине 2026 года более 60% крупнейших брендов одежды и обуви уже сократили число магазинов. Больше трети вовсе отказались от офлайн-точек.

Стокманн
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.