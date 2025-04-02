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18+
02.04.2025 в 14:10

Стали известны подробности обвинения, предъявленного основателю «Русагро»

Вадим Мошкович был задержан в конце марта

Основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-главу компании Максима Басова обвинили в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дело связано с приобретением активов холдинга «Солнечные продукты» в 2018 году, когда «Русагро» выкупила у «Россельхозбанка» права требования на 22 млрд руб.

По версии следствия, Мошкович и Басов при приобретении холдинга убедили его основателя Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которых не последовало. Ущерб составил больше 30 млрд руб.

Фигуранты дела обещали Бурову инвестиции со стороны подконтрольных Мошковичу организаций, восстановление платежеспособности «Солнечных продуктов» и продолжение совместной деятельности по выпуску масложировой продукции.

Адвокаты предпринимателей назвали предъявленное обвинение незаконным и заявили, что в уголовном деле идет речь исключительно о коммерческом споре.

Мошковича задержали 26 марта после обысков в «Русагро». Мещанский суд Москвы отправил предпринимателя под стражу на два месяца. Уголовного дела против основателя «Русагро» добивался учредитель «Солнечных продуктов».

Русагро Вадим Мошкович
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