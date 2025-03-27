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18+
27.03.2025 в 14:45

Основатель холдинга «Русагро» арестован по делу о мошенничестве

Вадим Мошкович заключен под стражу на два месяца

Мещанский суд Москвы отправил под стражу основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Он проходит по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом из зала суда передает ТАСС.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста Вадима Мошковича на срок до 25 мая.

Дело против Мошковича возбудили по заявлению бизнесмена Владислава Бурова, а потерпевшей стороной является кипрская компания. В рамках расследования задержаны также несколько человек, в том числе экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов. Следственные органы не исключают появления новых фигурантов и эпизодов.

Следствие настаивало на аресте Мошковича, поскольку он может покинуть страну, воспользовавшись личным самолетом. У бизнесмена есть недвижимость за границей. Сам он вину не признает и утверждает, что сведения о наличии у него самолета не соответствуют действительности. Несмотря на арест Мошковича, в «Русагро» заверили, что компания продолжает работать в штатном режиме.

Ранее представители агрохолдинга заявили о готовности внести за Мошковича залог в размере 1 млрд руб.

Русагро Вадим Мошкович
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