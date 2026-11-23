Калифорнийское агентство по защите конфиденциальности оштрафовало производителя внедорожников Polaris Industries на $910 тыс. за нарушения закона о защите персональных данных. Регулятор установил, что компания создавала препятствия для пользователей, которые хотели отказаться от передачи своих данных для таргетированной рекламы.

С июля 2023 года по апрель 2026 года Polaris требовала от пользователей подтвердить адрес электронной почты, чтобы оформить отказ от рекламного отслеживания. По закону компании не вправе запрашивать дополнительные сведения для выполнения такого требования.

Кроме того, компания неправильно настроила страницу управления файлами cookie. В результате даже после нажатия кнопки «Отклонить все» сторонние сервисы продолжали собирать данные пользователей. В частности, регулятор обнаружил, что пиксель Meta*(признана экстремистской и запрещена в РФ) передавал персональную информацию компании после отказа от отслеживания.

Polaris согласилась выплатить всю сумму для урегулирования претензий, однако не признала свою вину и не подтвердила и не опровергла изложенные регулятором обстоятельства.

Ранее сообщалось, что Meta* оштрафовали в Италии на €805 млн за доступ к фотографиям пользователей.