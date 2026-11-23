Окружной суд Гааги запретил китайскому автопроизводителю BYD продавать в Евросоюзе внедорожник Ti7, дизайн которого Jaguar Land Rover (JLR) считает копией Land Rover Defender. Запрет вступит в силу через неделю после вынесения решения. Об этом сообщает The Guardian.

Суд также постановил приостановить производство Ti7 на новом заводе BYD в венгерском Сегеде до разрешения спора. Запуск предприятия ожидается в конце 2026 года.

В решении указано, что дизайн Ti7 нарушает европейские права JLR на дизайн. При этом суд не стал рассматривать деятельность BYD в Великобритании, поскольку не обладает соответствующей юрисдикцией. Кроме того, у китайской компании, по оценке суда, не было конкретных планов по выводу модели на рынок ЕС.

BYD продает Ti7 в Китае с сентября 2025 года. В Великобритании компания объявила цену внедорожника — 47 995 фунтов стерлингов. Это более чем на 20 тыс. фунтов дешевле Land Rover Defender. Поставки модели на британский рынок должны начаться в январе 2027 года.

В JLR заявили, что компания защищает свою интеллектуальную собственность, но отказались комментировать продолжающееся разбирательство. BYD не согласилась с решением суда и намерена его обжаловать. В компании утверждают, что дизайн Ti7 разработан независимо.