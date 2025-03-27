Уголовного дела против основателя «Русагро» добивался учредитель «Солнечных продуктов»

Учредитель холдинга «Солнечные продукты» добивался возбуждения уголовного дела против основателя и основного акционера группы «Русагро» Вадима Мошковича. Дело связано с приобретением активов «Солнечных продуктов» в 2018 году, когда «Русагро» выкупила у «Россельхозбанка» права требования на 22 млрд руб. Об этом со ссылкой на постановление Таганского районного суда Москвы сообщает РБК.

По заявлению истца, сделка была проведена с нарушениями, а руководство «Русагро» завладело активами, не исполнив обязательства в полном объеме.

В 2018 году МВД и прокуратура не нашли в действиях Вадима Мошковича признаков преступления и отказали в возбуждении уголовного дела. В ноябре 2024 года прокуратура также пришла к выводу, что жалоба не подлежит удовлетворению. Попытка «Солпро Инвестмент ЛТД» оспорить этот отказ в суде не увенчалась успехом — Таганский районный суд оставил жалобу без удовлетворения.

Ситуация изменилась месяц назад, когда апелляционная инстанция поддержала «Солпро Инвестмент ЛТД», посчитав, что выводы нижестоящего суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и содержат нарушения уголовно-процессуального законодательства. В феврале 2025 года апелляционный суд отменил решение, что привело к новому расследованию.

В «Русагро» заявили, что компания работает в штатном режиме и соблюдает законодательство, но ситуацию с задержанием Мошковича не комментируют.

26 марта стало известно, что в офисах «Русагро» прошли обыски. Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По данным источников «Интерфакса», сумма возможного хищения оценивается в 1 млрд руб. На фоне новостей акции «Русагро» на бирже упали на 19,53%.