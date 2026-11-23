Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск ООО «ИА РИАЛВЕБ» ( Realweb ) к ООО «Самолет-Недвижимость МСК» о взыскании задолженности за рекламные услуги. Общая сумма взыскания составила около 4,28 млн руб. Такая информация содержится в материалах судебного дела.

Спор касался исполнения договора на рекламные услуги, заключенного сторонами 15 декабря 2021 года. Realweb выступал исполнителем по размещению и ведению контекстной рекламы, продвижению проектов девелопера на его интернет-ресурсах, а также производству и размещению XML-фидов.

Агентство оказало услуги в период с января по июнь 2026 года. Их результаты были оформлены универсальными передаточными документами и приняты заказчиком без замечаний. Однако оплата в полном объеме не поступила. Размер основного долга составил 3,93 млн руб. Кроме того, Realweb заявил требование о взыскании 195,4 тыс. руб. неустойки.

«Самолет-Недвижимость МСК» не оспаривал задолженность, но представил контррасчет неустойки и попросил суд снизить ее. Суд отклонил ходатайство ответчика, указав, что тот не представил доказательств явной несоразмерности начисленной суммы последствиям нарушения обязательств.

Ранее Арбитражный суд Московской области также удовлетворил иск Realweb к «Самолет-Недвижимость МСК» и взыскал с девелопера почти 320 млн руб. за рекламные услуги. В том споре сумма основного долга составила 299,7 млн руб., а неустойки — 18,2 млн руб.