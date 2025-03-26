Задержан основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович

UPD. На фоне задержания Мошковича стоимость акций «Русагро» снизилась более чем на 12% за час. По данным Мосбиржи, на 16:55 цена одной обыкновенной акции составила 192,2 руб., что означает падение почти на 33,96 руб.

Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович был задержан после обысков в компании, сообщают ТАСС и RT со ссылкой на источники. По данным ТАСС, вместе с Мошковичем задержаны несколько человек, однако его процессуальный статус пока не определен, уточняет RT.

Уголовное дело возбуждено по части четвертой ст. 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Силовики провели обыски в офисах «Русагро» днем 26 марта, а в отношении Мошковича проводились следственные действия. По информации «Интерфакса», дело расследует Следственный департамент МВД и оно связано с хищениями в компаниях, с которыми «Русагро» «находился в деловых отношениях».

В ГК «Русагро» не комментируют сообщения СМИ о задержании основателя компании.

Вадим Мошкович занимается бизнесом с 1990-х годов. В 1995 году он основал компанию, которая впоследствии выросла до агрохолдинга «Русагро». С 2006 по 2014 год Мошкович был членом Совета Федерации от Белгородской области. Кроме агробизнеса, он занимался недвижимостью, приобретая земельные участки для компании Level Group. Его структура планировала застройку бывшей промзоны в Печатниках.

В 2024 году состояние Вадима Мошковича оценивалось в 2,7 млрд долларов, что позволяло ему входить в число богатейших бизнесменов России. В 2022 году он попал под санкции Евросоюза.