«Спортмастер» попал в зону риска Ассоциации блогеров и агентств

«Спортмастер» вошел в «зону повышенного риска» рейтинга добросовестности брендов Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Решение связано с обращением креативного агентства Blacklight , которое заявило о невыплатах по ряду рекламных услуг. Об этом Sostav рассказали в ассоциации.

В АБА отметили, что включение компании в «коричневую зону» не является публичной санкцией, а представляет собой инструмент внутреннего мониторинга рынка инфлюенс-маркетинга. Ассоциация учитывает обращения участников рынка, связанные с платежной дисциплиной и исполнением обязательств по рекламным размещениям.

Ассоциация блогеров и агентств: Мы фиксируем сигналы от участников рынка. Если у бренда накапливаются задержки по обязательствам, это напрямую влияет на экономику блогеров и агентств. Наша задача — подсветить риски заранее, чтобы рынок не терял деньги и время.

В Ассоциации подчеркивают, что статус может быть пересмотрен, если компания изменит практику взаимодействия с подрядчиками и стабилизирует расчеты по обязательствам.

Согласно данным Rusprofile, финансовые показатели ООО «Спортмастер» в 2025 году продемонстрировали снижение эффективности бизнеса. Выручка сократилась до 165,6 млрд руб., а чистая прибыль упала почти на 60% — до 4,96 млрд руб. При сохранении крупных масштабов компания столкнулась со снижением маржинальности.

Ранее «Спортмастер» и i.соm протестировали рекламу в MAX. Результаты превзошли ожидания: объем показов превысил план в пять раз, а CTR оказался выше ожидаемого — +0,2 п.п. к плану.