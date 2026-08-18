Владелец Claude заработал за год $65 млрд

Годовой темп выручки Anthropic к концу июля превысил $65 млрд. Инвесторы ожидают, что к концу 2026 года годовой темп выручки компании достигнет $100−120 млрд, сообщает Reuters.

Для сравнения, у конкурирующей OpenAI этот показатель недавно превысил $40 млрд против $20 млрд на конец прошлого года.

Anthropic стала одним из лидеров в области искусственного интеллекта, поскольку ее агент Claude набирает популярность среди разработчиков, что помогает компании привлекать стабильные корпоративные инвестиции.

Стремительный рост выручки повышает интерес инвесторов к возможному IPO Anthropic. Компания уже подала документы для проведения первичного размещения акций, как и OpenAI. Anthropic может выйти на биржу раньше конкурента — по оценкам рынка, потенциально уже этой осенью. Инвесторы рассчитывают, что оценка компании при IPO может превысить $2 трлн.

Последняя частная оценка Anthropic составила $965 млрд. В мае компания привлекла $65 млрд в рамках нового раунда финансирования. Таким образом, менее чем за год компания существенно увеличила как масштаб бизнеса, так и свою оценку, а возможное IPO может стать одним из крупнейших размещений в истории.

Ранее сообщалось, что Claude и OpenAI вошли в число самых быстрорастущих брендов среди поколения Z.