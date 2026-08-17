Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Виктор Донюков
DDB Navigator inside

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.08.2026 в 16:40

В Data Insight оценили ущерб от пожара на складе WB в Подольске в 78 млрд рублей

Аналитик Сергей Семко считает, что пострадавшие продавцы смогут сохранить сроки доставки за счет перехода на схемы FBS и DBS

Ущерб от пожара на складе Wildberries на территории индустриального парка «Коледино» в Подольске мог составить около 78 млрд рублей. Такую оценку в эфире радио РБК привел аналитик Data Insight Сергей Семко.

По его словам, площадь логистического хаба составляла 200−250 тыс. кв. м. Это был один из крупнейших складов Wildberries, который обеспечивал доставку заказов в Москве и Московской области в течение одного-двух дней. В компании оценку Data Insight комментировать не стали.

Семко отметил, что продавцы смогут частично сохранить прежние сроки доставки, если перейдут на модели FBS и DBS. В первом случае товары хранятся и собираются на стороне продавца, во втором продавец также самостоятельно организует их доставку покупателю.

Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов считает, что для восстановления доверия к онлайн-торговле ключевыми станут сроки доставки и цены. По его мнению, Wildberries может снизить комиссии для пострадавших продавцов на 10−15%, поскольку маркетплейсу предстоит одновременно восстанавливать логистику и решать вопросы со страховщиками и кредиторами.

Владелец «Гельтек-Медика» Сергей Кирш оценил собственные потери от атаки на склад в ₽10 млн и сообщил о переходе на FBS. По его словам, сроки доставки при этом увеличатся, а пострадавшим продавцам придется сдерживать рост цен.

Утром 16 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что склад загорелся после удара беспилотника.

Data Insight Wildberries Подольск
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.