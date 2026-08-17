В Data Insight оценили ущерб от пожара на складе WB в Подольске в 78 млрд рублей

Ущерб от пожара на складе Wildberries на территории индустриального парка «Коледино» в Подольске мог составить около 78 млрд рублей. Такую оценку в эфире радио РБК привел аналитик Data Insight Сергей Семко.

По его словам, площадь логистического хаба составляла 200−250 тыс. кв. м. Это был один из крупнейших складов Wildberries, который обеспечивал доставку заказов в Москве и Московской области в течение одного-двух дней. В компании оценку Data Insight комментировать не стали.

Семко отметил, что продавцы смогут частично сохранить прежние сроки доставки, если перейдут на модели FBS и DBS. В первом случае товары хранятся и собираются на стороне продавца, во втором продавец также самостоятельно организует их доставку покупателю.

Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов считает, что для восстановления доверия к онлайн-торговле ключевыми станут сроки доставки и цены. По его мнению, Wildberries может снизить комиссии для пострадавших продавцов на 10−15%, поскольку маркетплейсу предстоит одновременно восстанавливать логистику и решать вопросы со страховщиками и кредиторами.

Владелец «Гельтек-Медика» Сергей Кирш оценил собственные потери от атаки на склад в ₽10 млн и сообщил о переходе на FBS. По его словам, сроки доставки при этом увеличатся, а пострадавшим продавцам придется сдерживать рост цен.

Утром 16 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что склад загорелся после удара беспилотника.