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18+
18.08.2026 в 09:30

Бизнес перечислил в федеральный бюджет почти 384 млрд рублей безвозмездных платежей

За семь с половиной месяцев 2026 года объем таких поступлений уже в 1,5 раза превысил показатель за весь 2025 год

Безвозмездные поступления от бизнеса в федеральный бюджет к середине августа достигли 383,69 млрд рублей. По данным «Электронного бюджета», которые изучили «Ведомости», за семь с половиной месяцев 2026 года объем таких доходов уже в 1,5 раза превысил результат за весь прошлый год — 251,3 млрд рублей.

По сравнению с началом августа 2025 года поступления выросли почти в 2,5 раза: тогда по этой статье было собрано 173,4 млрд рублей. Она появилась в бюджетной классификации только в 2022 году.

В предыдущие годы значительную часть безвозмездных поступлений обеспечивал так называемый «налог на выход» — сбор с иностранных компаний, уходящих с российского рынка. В 2026 году одним из источников средств могли стать добровольные пожертвования крупных российских бизнесменов.

Об инициативе по добровольным взносам в бюджет в конце марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) говорили представители крупного бизнеса. Глава РСПП Александр Шохин подтвердил «Ведомостям», что российские компании помогают бюджету, подчеркнув, что такие взносы являются добровольными и не предполагают установления KPI.

О добровольном крупном пожертвовании одного из участников встречи президента Владимира Путина с РСПП также сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По данным «Эксперта», власти рассчитывают получить по итогам года около 300 млрд рублей таких поступлений. При этом в законе о бюджете на 2026−2028 годы Минфин закладывал по этой статье лишь по 1,7 млрд рублей ежегодно.

бизнес сбор добровольный взнос
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