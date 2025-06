Bookchain: «О рекламе», The Brand Gap, «Богатство семьи», «Окаянные дни» и другие

Эксперты рассказывают о книгах, которые действительно повлияли на их мышление и карьеру: от классики жанра и неожиданных находок до философии брендинга и личностного роста. Эти книги помогут вам взглянуть на маркетинг иначе, откроют секреты успешного позиционирования брендов и предоставят инструменты для развития профессионального мастерства. В новом выпуске Bookchain вы узнаете мнение профессионалов о книгах, которыми стоит пополнить свою библиотеку.

Дарья Суслова-Огненная, ведущий стратег агентства Heads

The Brand Gap, Марти Ньюмейер

Если оставить только одну книгу по брендингу — без лишнего пафоса и маркетингового тайноведения — это, конечно, The Brand Gap Марти Ньюмейера.

Эта книга — дистиллят: никакой воды, один чистый спирт смыслов… Ньюмейер умудряется жонглировать логикой и интуицией, стратегией и дизайном, словно это не враги, а партнеры по танцу. Читается за час — обдумывается годами, потому что пишет он о принципах, а не о трендах, потому книга и не устаревает.

Ньюмейер — редкий стратег, который умеет объяснить сложное не примитивно, а понятно, так, чтобы понимали и дизайнер, и инвестор, и топ-менеджер с синдромом логотипа побольше. А главное — после нее чувствуешь себя уверенно. Дает ту самую модель мышления, которую можно использовать в презентации, в переговорах и даже в споре с собственным эго.

«Алиса в Стране чудес», Льюис Кэрролл

Тайминги часто разрабатываются Красной Королевой. «Беги изо всех сил, чтобы остаться на месте». Некоторые клиенты, как Чеширский Кот, улыбаются… и исчезают. Стратегия часто выглядит как абсурд до тех пор, пока не начинает работать. Креатив — это нелинейный туннель, где зайцы говорят, а чайники поют. Реальность бренда всегда субъективна — и зависит от того, кто держит зеркало. Льюис Кэрролл был математиком, и в каждом безумии — строгая логика. Никакая книга о маркетинге не научит так обращаться с иррациональностью.

Брендинг — это не наука. Это искусство ходить по нелогичному миру с логикой в руках.

Так что — «Алиса». Не Гарри Поттер. Не «1984». Не что-то про успешный успех. А все, что объясняет абсурд, через который мы каждый день строим бренды.

Яна Яникян, исполнительный директор Media Systems

«Искусство войны», Сунь-Цзы

Искусство ведения бизнеса порой включает в себя искусство вести войну.

«Искусство войны» — это книга великого китайского стратега и мыслителя Сунь-Цзы. Книга является не только одним из важных военных трудов, но и основой и базой для многих трудов о деловой стратегии, маркетинговой деятельности, а также тактике построения бизнеса и его продвижения. Существует много трудов о маркетинговых войнах, и для многих из них основным источником стала именно эта книга, написанная две с половиной тысячи лет тому назад. Книга начинается с цитаты: «…Война — это место, где встречаются жизнь и смерть…». Это также типично для маркетинговых войн, потому что многие законы войны они проникли в процесс маркетинговых войн, а порой в борьбе за свое рыночное место кто-то побеждает, а кто-то теряет все. Те руководители, кто правильно понимает природу маркетинговых войн, они контролируют рынок, диктуя направления, по которым данный рынок развивается.

Цитата из книги: «…Мы можем сказать, что, зная самих себя и зная своего неприятеля, вы достигните победы в ста случаях из ста…». Идентичная ситуация и в бизнесе: мы должны ясно понимать кто мы и куда мы двигаемся, где наша сильная сторона и в чем наша слабость. Мы должны изучать наших конкурентов, но не следовать за ними, мы должны знать их сильные стороны, чтобы в дальнейшем это не стало нашей слабой стороной.

Это книга — «хороший друг» для руководителей. Здесь вы найдете множество ответов для сложных рыночных процессов. Прошло более 15 лет с момента, как я прочитала ее впервые. И могу точно сказать: на каждом этапе карьерного пути я воспринимаю её немного по-другому, глубже. Диалог с этой книгой вам точно поможет.

«Поющие в терновнике», Колин Маккалоу

Книга австралийской писательницы Колин Маккалоу была впервые опубликована в 1977 году и с тех пор завоевала популярность среди читателей по всему миру, став бестселлером. Это семейная сага, охватывающая несколько поколений — эпическая история любви, жизни и борьбы, наполненная глубокими, многослойными персонажами. Книга захватывает с первых строк: читая ее, ты как будто проживаешь этот жизненный путь с героями романа.

Это история трагической любви, где запретов слишком много, чтобы иметь счастливый конец. Книга передает много эмоций, но и оставляет слишком много вопросов… Если вы загружены деловыми вопросами, находитесь в постоянной погоне за четкими бизнес-решениями, то это свежий глоток воздуха для вас. Неоднозначное восприятие персонажей вызывает внутренний конфликт и держит напряжение до самого конца.

Владимир Бабков, генеральный директор Сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ

«Тихий Дон», Михаил Шолохов



«Тихий Дон» — это не просто роман, а живая вселенная. Шолохов восхищает масштабом: батальные сцены, быт казаков, природа Дона — все описано с потрясающей детализацией. Богатство языка настолько поражает, что были сомнения в авторстве на тот момент молодого Шолохова.



История казачества на фоне революции показывает, как контекст влияет на судьбы — полезная метафора для анализа целевой аудитории и трендов. Эта книга — настоящий мастер-класс по работе с контекстом. Она учит видеть глубину за поверхностью, чувствовать аудиторию через ее историю, ценности и противоречия.



«Гадкие лебеди», Стругацкие



Повесть Стругацких — как холодный дождь, под который попал без зонта: неприятно, но отрезвляюще.



«Гадкие лебеди» стали жестким уроком адаптации. Они показывают, что прогресс редко бывает комфортным, а настоящие изменения требуют не просто новых инструментов, но и готовности отказаться от привычного. В эпоху, когда тренды меняются быстрее, чем стратегии, эта книга — напоминание: чтобы говорить с будущим, нужно уметь его услышать.

Ольга Ильницкая, генеральный директор DV GROUP

«Поменяй воду цветам», Валери Перрен



Это роман французского писателя Валери Перрена, который рассказывает о сложных человеческих отношениях, любви, потере и поиске себя. В центре сюжета — история женщины, которая сталкивается с трудностями в жизни и пытается найти свой путь, преодолевая внутренние и внешние препятствия. Книга затрагивает темы надежды, исцеления и силы, заключенной в человеческих связях.



Путь героини — это не просто смена мест, а мужество заглянуть внутрь себя. Где старые раны превращаются в мудрость, а случайные встречи — в новые открытия. Природа здесь становится немым собеседником. Вы будете смеяться над трогательными моментами и поймете, что сила не в том, чтобы не падать, а в том, чтобы каждый раз находить новые причины подниматься.





«Богатство семьи», Джеймс И. Хьюз-мл.



Эта книга — это не просто руководство по управлению финансами, а глубокий философский труд о том, как сохранить и приумножить три ключевых вида капитала семьи:

Финансовый — деньги, активы, инвестиции.

Интеллектуальный — образование, навыки, мудрость.

Человеческий — отношения, ценности, традиции.

«Богатство семьи» — нестандартный взгляд на преемственность поколений. Автор напоминает: настоящее богатство — не в деньгах, а в людях, их ценностях и умении распоряжаться ресурсами. Если вы ищете не просто финансовый учебник, а мудрую книгу о долгосрочном успехе семьи — она того стоит.

Александр Мороз, исполнительный директор Brand Hub

«Клуб бездомных мечтателей», Лиз Мюррей

Художественное вдохновляющее чтиво о том, как раздвигать границы возможностей, мыслить шире и желать большего! Эта книга похожа на бесценный жизненный урок, который открывает глаза на то, что очень

рядом с вами. Невозможно оторваться! Сюжет простой: главная героиня из неблагополучной семьи поступает на бюджет в Гарвард. Ее опыт составляет только негативные примеры. Но несмотря на это, она двигается вперед. Это реальная история о том, как Лиз становится известным мировым спикером! Книга — отличный пример о том, как целеустремленность, сила воли и мечта приводят к невероятному результату.

«О рекламе», Дэвид Огилви

Одна из сильнейших книг по рекламе, основанная на реальных событиях. Настольная книга каждого маркетолога! О рекламе — бездонный источник вдохновения и этики, которой так не хватает сегодняшним связям с общественностью. Книга читается на одном дыхании, содержит многочисленное количество фундаментальных советов по всем рекламным направлениям. Познавательно!

По прочтении думаешь, ну как я раньше не догадался это попробовать и так поступить? Хочется сразу применять все лайфхаки Огилви на практике! Он вдохновляет, мотивирует двигаться вперед, наполняет своей креативностью. Что еще более ценно книге — то, что Дэвид писал исходя из личного опыта. Если он смог, значит, сможете и вы!

Станислав Фурсов, заместитель директора по маркетингу, «Банк ДОМ.РФ»

The Copy Book: How Some of the Best Advertising Writers in the World Write Their Advertising



Помните рекламу, которая заставляла думать? Те самые кампании становились темой разговоров, которые цитировали и пересказывали? Сегодня большая часть рекламы работает по принципу «показать больше людям» — алгоритмы решают за нас, кому что показывать, а креатив часто сводится к шаблонным решениям. Мы разучились удивлять и провоцировать мысль.

The Copy Book напоминает о том, что в основе любой успешной коммуникации лежит одно — умение говорить с человеком на его языке. Здесь собраны работы легендарных копирайтеров, которые создавали не просто рекламу, а культурные феномены. Их тексты становились частью повседневной речи, их идеи влияли на то, как мы думаем о мире. Они понимали: недостаточно рассказать о продукте — нужно найти ту самую точку соприкосновения с читателем, которая заставит его остановиться, подумать, почувствовать.

Хорошая реклама всегда была зеркалом эпохи — она отражала наши страхи, мечты, ценности. Сегодня, когда каждый бренд борется за внимание, хороший копирайтинг стал не просто конкурентным преимуществом — это возможность снова сделать рекламу частью культуры, а не просто информационным шумом. Эта книга учит главному: за каждым текстом должен стоять живой человек, который понимает другого живого человека. И никакие алгоритмы это не заменят.





«Окаянные дни», Иван Бунин



Меня всегда завораживали книги-свидетельства — записи людей, которые оказались в эпицентре исторических событий и просто фиксировали то, что видели. Это совершенно особый жанр: без художественных приемов, без попыток что-то приукрасить или объяснить задним числом.

«Окаянные дни» — это дневник Ивана Бунина времен революции и Гражданской войны, записи человека, который остался в России и день за днем наблюдал, как рушится его мир. Для современного руководителя эта книга — урок о том, как важно сохранять ясность мышления в хаосе перемен. Бунин не впадает в истерику, не строит иллюзий — он просто фиксирует реальность во всей ее жестокости. Это помогает понять: любые кризисы временны, но важно не потерять себя, свои ценности, способность мыслить и чувствовать по-человечески, когда вокруг все рушится. «Окаянные дни» учат главному — в любых обстоятельствах оставаться человеком.

Анастасия Иванова, старший диджитал-продюсер Inbase

«Из ничего: искусство создавать искусство», Рик Рубин

Рик Рубин — глыба креатива и маркетинга, человек, пуляющий «горячие пирожки» в виде рок/рэп/металл/поп идолов, способный сделать легенду из любого человека. В «Из ничего» он делится не правилами, а состояниями, в которых рождаются идеи. Это чтение о том, как услышать себя, научиться работать с пустотой и доверять процессу.

Книга, изданная Азбукой, — мощный сборник методов манипуляции в креативе, и возможность посмотреть на мир в формате полутонов, при всем этом, это и еще попытка немного понять, что стечение обстоятельств и везение — это не всегда гадание на кофейной гуще, это большая работа мозга и игра на грани фола.

«Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры», Джон Сибрук

Сибрук — первый, кто разложил культурные феномены по полочкам. Берем элитарность, маргинальность и массовость, кладем все это в один котел, присыпаем щепоткой культурологии и ностальгии. Получаем высокоградусный гиперпопулярный новый продукт, у которого на выходе 10 первоисточников, и в будущем может быть сто реинкарнаций.

На нашем примере, в 2018−2019 в инфлюенсерских спецпроектах было актуальным нажимать на тему ностальгии. Мы и другие агентства пытались договориться с героями поп-сцены 90-х, чувствуя, что именно этот сегмент массовой культуры вызовет сильные эмоции у аудитории и заставит обратить внимание на продукты в сложных конкурентных нишах. Осень 2024. Сериал «Комбинация» про группу из 90-х, продакт-плейсмент и сто коллабораций во всех сегментах — от одежды до маркетплейса. Так работает Nobrow.