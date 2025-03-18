Bookchain: «Искусство заключать сделки», «Сердце пармы» и еще восемь книг от экспертов

Что общего между художественной литературой, бизнес-курсами и когнитивной психологией? Все они расширяют кругозор и предлагают инструменты для самореализации и роста: литература — через эмоции и образы, бизнес-курсы — через профессиональные навыки и стратегию, психология — через понимание работы мозга. В новом выпуске Bookchain эксперты поделились подборкой книг, которые помогут улучшить профессиональные навыки, обогатят внутренний мир и откроют новые горизонты для личностного роста.

Роман Бедретдинов, главный редактор Sostav

EMBA2, Юрий Уляшев

С прохладцей отношусь к бизнес-литературе. По моему опыту, она чаще становится способом зарабатывания денег на читателе, чем реальной помощью в преумножении капитала. В этом смысле книга Юрия Уляшева EMBA2 — удивительное и редкое исключение.

Во-первых, это не просто подробный рассказ — или даже пересказ — базового курса EMBA Московской школы управления «Сколково», который стоит от 14 млн руб. Это максимально скрупулезное и понятное изложение материала — во множестве форматов. Здесь и академическое повествование, и записки других студентов.

Во-вторых, каждая тема раскрыта через призму исторического развития менеджмента, с большим количеством практических примеров. Собрание успешных практик подано так, что топ-менеджер может начать применять их в своей работе практически с первых страниц книги.

В-третьих, книга в своей целостности — блестящий художественный продукт. Достаточно упомянуть, что вся она оформлена как рукописный конспект прилежного студента. Ее приятно держать в руках, приятно перелистывать страницы. Юрий Уляшев — замечательный художник, так что его видение прекрасного умножилось на глубокое понимание материала. Хочется сказать, что «это как минимум красиво». Но красота, как я уже сказал выше, лишь одно из достоинств этого концептуального труда. Искренне рекомендую читать, дарить, применять в работе. EMBA2 — одно из самых ярких впечатлений последних лет. И, пожалуй, самое яркое в мире бизнес-литературы ever.

«Сердце Пармы», Алексей Иванов

Благодаря этой книге мне удалось снова включить воображение. Понять, что постоянное потребление профессионального контента и фрагментированной информации в Telegram разрушили нейронные связи, благодаря которым я путешествовал по другим мирам с самого детства.

Алексей Иванов — не только один из лучших писателей современности. Его познания в краеведении безграничны, а умение описывать окружающую среду — уникально. Именно поэтому я поначалу со скрипом продвигался по его описанию потрясающей природы Урала. Когда же мое воображение вернулось, эффект был схож с прозрением короля Рохана Теодена.

История пермского князя Михаила, правившего в середине XV века, удивительна на множестве уровней. Жестокость и коварство соперников: вогулов, татар, духов и ведьм идут рука об руку с верностью и преданностью соратников. А еще — с любовью. С любовью к вогульской ведьме, которая становится и счастьем, и роком для справедливого князя. Иванов погружает читателя в мир железных людей. Только они были способны выживать в столь суровое время.

Отдельным образом стоит отметить близость к земле, природе, богам, духам и демонам жителей древней Пармы. Вогулы слышали природу и были ее частью, отступая под огненным разливом Московского царства, а если еще точнее — нового времени. Они огрызались, как загнанные ловцами звери, но до последнего следовали судьбе. Именно поэтому книга начинается с повествования о вогульском князе Асыке и заканчивается эпизодом встречи Михаила и этого хумляльта. Человека, который не может умереть, пока не завершит дело своей жизни.

Петр Губанов, руководитель Контент агентства PostPost

«Манипуляция сознанием», Сергей Кара-Мурза

Эта книга — своего рода Бернейс на максималках, но в контексте второй половины XX века в СССР и России. Для специалистов по маркетингу и PR она особенно ценна: автор детально разбирает механизмы воздействия на общественное мнение, которые до сих пор актуальны, но адаптированы под современные технологии. Читая ее, невольно начинаешь анализировать любые новости: какие эмоции вызывают, какое основное сообщение остается в памяти? Это отличный тренинг на осознанное потребление информации и защиту от манипуляций.

«Искусство заключать сделки», Дональд Трамп

Одна из самых полезных книг по переговорам, особенно если вы работаете в маркетинге, продажах или управлении проектами. Трамп подробно разбирает, как заключал свои самые известные сделки, и показывает, когда стоит давить на оппонента, а когда лучше отступить. Например, покупка резиденции «Мар-а-Лаго» — классика переговорной стратегии: он предлагал все меньшую цену, пока не купил объект за треть от первоначальной стоимости.

Особенно стоит обратить внимание на его подход к рекламе в сложные времена: «Когда люди плохо покупают, нужно больше рекламы». Это, по сути, рекомендация для предпринимателей и маркетологов во время кризисных ситуаций.

Анна Шумовская, директор по контенту X5 Media

«Виртуозы общения: секрет успешного взаимодействия с людьми», Чарлз Дахигг

В современном обществе навык общения — это не просто умение, а настоящий «ключ к успеху», особенно для тех, кто занимает руководящие должности или стремится стать лидером.

Книга Чарлза Дахигга «Виртуозы общения» раскрывает секреты эффективного взаимодействия с людьми, опираясь на результаты научных исследований и реальные истории. Автор показывает, как развить в себе такие качества, как эмпатия, уверенность и умение находить общий язык даже с самыми сложными собеседниками.

Особенно ценно то, что Дахигг предлагает конкретные практические советы для улучшения коммуникативных навыков. Например, он объясняет, как правильно слушать, задавать вопросы и вести диалог так, чтобы другой человек чувствовал себя значимым. Эти принципы я стараюсь использовать в своей работе каждый день, будь то взаимодействие с клиентами или общение с командой.

«В начале было кофе», Светлана Гурьянова

Привнесу в подборку художественных книг немного нон-фикшна и порекомендую книгу «В начале было кофе», написанную Светланой Гурьяновой — лингвистом, преподавателем и автором блога о языке.

Это настоящий лингвистический детектив, в котором развенчиваются популярные мифы и небылицы о русском языке. Интрига начинается с названия — с ним хочется поспорить. С остальным спорить не хочется: истории читаются легко, примеры убеждают. Автор пишет легко, с юмором, без нравоучений. Исследование будет интересно не только профессионалам — учителям, преподавателям, редакторам, — но и всем, кто интересуется языком.

Андрей Семененко, СOO PROGRAMMATICA.COM

«Бизнес как часы: Руководство по настройке операционки», Александр Фридман

Фридман предлагает свежий взгляд на работу бизнеса, сравнивая его с механизмом часов. Предлагая подходы к организации команды, отталкивается не от новомодных решений, а от собственного 30-летнего опыта корпоративного управления. Хорошая база для предпринимателей и руководителей.

TRANSHUMANISM INC., Виктор Пелевин

Футуристичное высказывание о межчеловеческих отношениях в эпоху тотальной цифровизации. Несмотря на то, события происходят в будущем, проблемы остаются знакомые всем: самоопределение, любовь и экономическое неравенство. Если вы интересуетесь тем, как технологии меняет наше восприятие мира и самих себя, рекомендую к прочтению.

Елена Воробьёва, директор отдела по работе с клиентами BBDO

«Когнитивно-поведенческая терапия для чайников», Рена Бранч, Роб Уилсон

Наша ежедневная работа — это постоянное общение с людьми. Только ленивый не говорил о важности эмоционального интеллекта. И действительно, в современном мире это необходимо как воздух. Чем лучше понимаешь людей, тем больше у тебя возможностей вести диалог, убеждать, продавать. Но чтобы понимать других, для начала надо понять себя. Научиться понимать, какие эмоции испытываешь, какие мысли, установки и убеждения вызывают эти эмоции и насколько они отражают происходящее в реальности. Если разберешься в себе, то начнешь понимать и других. Идеальный способ это сделать — личная психотерапия. Ну а всем сомневающимся искренне рекомендую книгу про азы понимания себя, написанную известными английскими психотерапевтами — Реной Бранч и Робом Уиллсоном.

«Структура реальности», Дэвид Дойч

Гибкость мышления — еще одно жизненно необходимое качество в бизнесе. Чтобы не погрязнуть в привычных задачах, решение которых доведено до автоматизма и ведет к однобокому взгляду на вещи, важно загружать мозг новой информацией и заставлять его думать. Отличный способ вынырнуть из рутины и подумать о чем-то, на первый взгляд, мало имеющем отношение к настоящему, — это книга физика-теоретика Дэвида Дойча «Структура реальности».

Автор с научной точки зрения (да-да, придется вспомнить или вникнуть в основы квантовой физики и теории относительности), размышляет о том, что есть знание, а что — понимание: что такое наука и есть ли в ней место творчеству; что есть объективное знание; насколько здравый смысл на самом деле здравый; связаны ли причина и следствие и течет ли время.

Будете чувствовать себя немножко героями, если продеретесь через научно-философские размышления и дочитаете до конца. И, может быть, вдохновитесь тем, что путешествие в будущее с точки зрения физики вполне реально.