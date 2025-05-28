Bookchain: «Черные кувшинки», «История пчел», «Эстетический интеллект» и еще девять книг

Представляем вашему вниманию подборку книг, составленную экспертами и руководителями агентств и платформ. Каждый совет — это личный взгляд профессионалов своего дела. Здесь собраны произведения, способные изменить мышление предпринимателя, писателя, менеджера и любого другого специалиста, стремящегося к развитию и росту. В новом выпуске Bookchain предлагаем книги, которые охватывают широкий спектр тем — от ведения бизнеса и управления персоналом до творческого самовыражения и подойдут тем, кто мечтает создать успешный проект, раскрыть потенциал своей команды или просто обогатить интеллектуальную копилку новыми идеями.

Дарья Кокеева, сооснователь агентства DOZ Agency :

«Алмазный огранщик», Майкл Роуч

«Алмазный огранщик» — уникальное пособие для предпринимателей, кто печется о карме. Майкл Роуч — буддист, проживший много лет в тибетском монастыре, — легко совместил коммерческий успех многомиллионного алмазного бизнеса с принципами древней тибетской мудрости. И не просто совместил, а, применив буддийские практики, добился его процветания и развития. Признаться, не все предлагаемые инструменты легко вписать в сумасшедшую жизнь работающего человека в современном мегаполисе, однако скорректировать подход во многих бизнес-вопросах не составляет труда — экологично и мягко. Тем более что советы Роуча по ведению бизнеса основываются на базовых понятиях человеческой и деловой этики.

«Черные кувшинки», Мишель Бюсси

В этой книге для меня был один жирный минус: я читаю вечерами перед сном, и оторваться было решительно невозможно. В результате — еще больший недосып, зато абсолютное литературное удовольствие: непредсказуемый детективный сюжет, факты из жизни и творчества Клода Моне, love story, а главное — удивительной красоты описания окрестностей французской деревушки Живерни, где жил художник. Будто сама прогулялась по округе и побывала в его музее. Отличное переключение мозга и полное художественное удовлетворение.

Людмила Семушина, пиар-директор Inventive Retail Group:

«Дзэн в искусстве написания книг», Рэй Брэдбери

Если вас то и дело посещают мысли «А не написать ли мне книгу?», но желание так и не превращается в действие — то автор более чем 800 литературных произведений Рэй Брэдбери вам в помощь. Человек, хотя бы одну книгу которого прочитал каждый активный читатель, тоже был не чужд прокрастинации, сомнений в собственном таланте и боязни белого листа. С юмором и без лишних нотаций, простым узнаваемым языком, великий писатель рассказывает потенциальным коллегам, как делать первые шаги на поприще писательского искусства. Но даже если вы не будете писать книгу сами, но любите «451 градус по Фаренгейту» или «Вино из одуванчиков» и вам интересно «из какого сора растут стихи, не ведая стыда», то просто прочтите эту книгу и поймете, что писательство — это «10% таланта и 90% пота» и только ежедневный труд над книгой позволил даже такому гению, как Брэдбери, чего-то добиться.

«История пчел», Майя Лунде

Роман «История пчел» — это антиутопия, скрещенная с семейной сагой. Я слежу за современными норвежскими авторами, потому что изучала язык в университете Тромсе и норвежская культура мне особенно интересна. Роман разделен на три части: 19 век, начало 21 и конец первого столетия 21 века. Во всех историях есть пчелы, но главное, что связывает три разных повествования — это те необратимые изменения, которые человек вносит в окружающий мир, и как потом эти изменения влияют на самого человека, его образ жизни, его отношения к семье и детям. Роман о месте человека в нашем мире, о хрупкости баланса нашей цивилизации. Люди подобны пчелам, которые собирают пыльцу, чтобы дать пищу своим будущим детям. Но только пчелы более разумны и умеют действовать сообща. Несмотря на то что во всех трех частях есть трагедия, книга оставляет светлое чувство, надежду на то, что у человечества все же есть шанс.

Надежда Лозицкая, CD emg :

«Эстетический интеллект», Полин Браун

Современная бизнес-литература по большей части смахивает на советы инфоцыган «если хотите вести бизнес эффективно, просто ведите его эффективно».

Именно поэтому книга «Эстетический интеллект» даже с учетом гиперупрощенного беллетристичного слога выглядит довольно полезной: много конкретных примеров, живых кейсов, не лишенных применимых в наших реалиях рекомендаций.

Даже если у вас колоссальный опыт в маркетинге и рекламе, даже если вы «все это проходили», книгу все равно стоит полистать, расхватать кейсы для стратподводок, а еще лучше — порекомендовать к чтению клиентам и коллегам, чтобы лишний раз напомнить, как эстетика и эмоции продают и всегда будут продавать еще лучше, чем промоофферы и привычные программы лояльности.

«Пена дней», Борис Виан

Как говорится в одном меме: «кто любит креатив?» Ну, мы любим, а значит, и книгу «Пена дней» можем счесть годной. Для вдохновения, приятного отдыха за чтением и легкого «будоражения» воображения. Я читала эту книгу не в погоне за смыслами или ответами на экзистенциальные вопросы, а для наслаждения образностью: платье цвета воды, пианококтейли, танцы под звуки солнечных лучей и множество деталей, которые приглашают «синк дифферент» и рисовать в мыслях невообразимое. Неплохая тренировка креативной мышцы.

После прочтения можно посмотреть одноименную французскую экранизацию, хотя уверена, ваше воображение сгенерило даже более смелую «Пену дней»!

Мария Волковская, коммерческий директор icontext (в составе iConText Group ):

«Максимум. Как достичь личного совершенства с помощью современных научных открытий», Андерс Эрикссон и Роберт Пул

Многочисленные книги по саморазвитию кормят нас очевидными «мудростями», дофамином, который чаще всего не приводит ни к каким действиям, и той самой «волшебной таблеткой», с которой «на раз-два» можно добиться «успешного успеха».

Эта же книга о том, как грамотно сделать стремление к успеху навыком, который можно развивать в любом возрасте. В центре — «целенаправленная практика»: четкие цели, концентрация, выход за пределы привычного и постоянная работа над ошибками.

Авторы опираются на множество исследований и разрушают миф о «таланте» и «даре», только системный труд и отработанный метод приводят к выдающимся результатам. Озарения и прорывы случаются только после долгой работы (неожиданно) — и выглядят внезапными лишь со стороны. А как выстраивать свою работу — найдете в книге. Читайте, если чувствуете, что застряли в какой-либо сфере своих интересов и хотите расти не за счет мотивации, по настроению, а стабильно — благодаря осознанной работе.

«Подстрочник. Жизнь Лилианы Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана», Олег Дорман

Еще одна воодушевляющая книга — не про глянцевый успех коучей, живших в благополучные времена, а про внутренний свет, достоинство и надежду, пронесенные сквозь бурю. «Подстрочник» — не просто автобиография, а рассказ о ХХ веке, прожитом с открытым сердцем. Через судьбу переводчицы Лилианны Лунгиной мы проходим страх, репрессии, чудо встреч и силу истинного творчества — и понимаем: даже в самой тьме можно сохранить свет. Я в этом уверена — во всяком случае, мой опыт это подтверждает.

Лилиана говорит просто и честно. Она убеждает не лозунгами, а собственным примером: даже в абсурдных, страшных обстоятельствах можно остаться человеком — с любовью к жизни, людям, делу. Счастье, как она пишет, — это не награда, а выбор.

Эта книга — напоминание, что хороших людей больше, чем мы думаем. И что, даже если все рушится — все еще может сложиться.

Екатерина Прохорова, управляющий партнер, *feedstars :

«Эффективный руководитель», Питер Друкер

Это не просто «книга по менеджменту» — это рабочая инструкция для тех, кто хочет меньше суеты и больше результата. Друкер — это must-read для тех, кто управляет креативными командами и хочет делать это без хаоса. Его принципы эффективности, особенно про фокус на результатах, а не на процессе, идеально ложатся на рекламную индустрию.

«В диких условиях», Джон Кракауэр

Это тот случай, когда художественная книга основана на реальных событиях, но воспринимается почти как философская притча. История Кристофера МакКэндлесса — это немного дикая искренность, свобода от системы и размышления о смысле успеха.

Эта книга — не просто про побег в лес. Она про побег от чужих ожиданий. Кристофер оставил карьеру, деньги, имя — чтобы проверить, кто он без всего этого. Очень сильное чтение для тех, кто ищет глубину за пределами KPI и карьерных лестниц.

Олег Никитин, директор по технологиям и продуктовой разработке, Wink :

«Братья Карамазовы», Федор Достоевский

Одно из моих любимых произведений, настоящий шедевр литературы! Если бы мне сказали выбрать, какую книгу я могу взять с собой на необитаемый остров — то это «Братья Карамазовы». Мне кажется, в этом романе Федор Михайлович смог разгадать загадку человеческой души, докопаться до самой сути. Есть темы, которые всегда будут волновать человечество. Это как раз вопросы морали и веры.

«Искусственный интеллект на практике. 50 кейсов успешных компаний», Бернард Марр, Мэтт Уорд

Еще одна книга в моей коллекции про ИИ. Я читаю практически все, что выходит на эту тему. Эта книга содержит реальные примеры использования генеративного ИИ в разных отраслях: IT, ритейл, медиа, производство, медицина. Авторы показывают, как компании применяют ИИ для создания уникального контента и решения бизнес-задач, что не может не вдохновлять на разработку собственных инновационных решений.