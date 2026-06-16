В Совфеде предложили уточнить права авторов в законопроекте об ИИ

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил внести ряд изменений в законопроект «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в РФ». В частности, сенатор считает необходимым уточнить права авторов на результаты интеллектуальной деятельности. Соответствующие предложения сенатор направил вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко. Об этом сообщает «Прайм».

В письме отмечается, что разработанный Минцифры законопроект обсуждался на совещании в Совете Федерации, участники которого указали на ряд вопросов, требующих дополнительной проработки.

Одним из ключевых предложений стало закрепление нормы, согласно которой право использования вновь созданных или переработанных результатов интеллектуальной деятельности должно основываться на правах автора, а не разработчика ИИ-инструмента, использованного при создании такого результата. Кроме того, предлагается закрепить право предпринимателей использовать данные, формируемые в ходе их деятельности, при соблюдении требований безопасности и конфиденциальности.

Сенатор также выступил за создание правовых механизмов защиты креативных продуктов при их использовании для обучения систем искусственного интеллекта. Предлагается исключить возможность свободного использования результатов интеллектуальной деятельности и иных материалов без согласия правообладателей, а также проработать правила использования открытых данных для развития ИИ-технологий.

Среди других инициатив — введение обязательной маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, за исключением отдельных случаев, связанных с использованием ИИ как вспомогательного инструмента или включением такого контента в состав сложных объектов и материалов СМИ.

Также Кутепов предложил конкретизировать положения об ответственности за нарушения в сфере ИИ, включая ответственность за содержание созданного или переработанного контента и его соответствие действующему законодательству.

Ранее Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента.