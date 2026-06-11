Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента

Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Инициатива предполагала нанесение специальной метки «Сделано ИИ» на любой сгенерированный продукт, включая видео, изображения и тексты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авторами документа выступили депутаты Дмитрий Гусев, Алексей Журавлев и Михаил Делягин. Представляя законопроект, Гусев отметил, что 70% граждан не способны отличить созданное нейросетями видео от настоящего. По его словам, подобный контент ежедневно «вводит в заблуждение» россиян.

«Если вы размещаете у себя в соцсетях какое-то видео и там не указано, что оно сделано при помощи ИИ, а это так, то вы несете за это ответственность. С пометкой очень легко проверить, контролировать. Не требуется никаких дополнительных затрат, но обеспечивается безопасность каждого российского гражданина», — заявил парламентарий.

Против инициативы выступил депутат Антон Горелкин, назвавший предлагаемую меру «труднореализуемой». Он указал, что авторы не определили этапы нанесения маркировки и механизм ответственности за ее корректность. В итоге парламентарии проголосовали против законопроекта.

В марте Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании ИИ, включавший норму о маркировке аудиовизуальных материалов. В апреле замглавы ведомства Александр Шойтов заявлял о необходимости цензуры искусственного интеллекта в России для защиты граждан от скрытых манипуляций.