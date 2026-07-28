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28.07.2026 в 15:05

Сотрудница отсудила у Nike $7,5 млн по делу о гендерной дискриминации

Инженер заявила, что получала меньшую зарплату и медленнее продвигалась по карьерной лестнице, чем мужчины

Федеральный суд штата Орегон обязал Nike выплатить не менее $7,5 млн штрафных компенсаций по делу о гендерной дискриминации бывшей сотрудницы компании Хизер Хендер. Суд постановил, что в период с 2015 по 2020 год инженер получала меньшую зарплату по сравнению с коллегами-мужчинами и медленнее продвигалась по карьерной лестнице.

Кроме штрафных выплат, суд присудил Хендер почти $20 тыс. в качестве компенсации прямого ущерба. Разбирательство продолжалось шесть дней, а присяжным потребовалось чуть больше суток, чтобы вынести решение.

Представители Хендер заявили, что вердикт стал сигналом для крупных компаний о необходимости пересмотра подходов к оплате труда и внутренней корпоративной культуре. В Nike с решением суда не согласились и заявили, что считают выводы присяжных ошибочными.

Судебное дело стало продолжением более широкого дела, начатого в 2018 году несколькими сотрудницами компании. Изначально они обвиняли Nike в системных проблемах с оплатой труда и карьерным продвижением женщин, но до суда дошел только индивидуальный иск Хенде.

Ранее сеть Cracker Barrel объявила об уходе генерального директора Джули Масино. Решение было принято спустя почти год после неудачного ребрендинга, который спровоцировал масштабную негативную реакцию в соцсетях .

Юлия Топольская
Nike
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