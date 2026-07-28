Сотрудница отсудила у Nike $7,5 млн по делу о гендерной дискриминации

Федеральный суд штата Орегон обязал Nike выплатить не менее $7,5 млн штрафных компенсаций по делу о гендерной дискриминации бывшей сотрудницы компании Хизер Хендер. Суд постановил, что в период с 2015 по 2020 год инженер получала меньшую зарплату по сравнению с коллегами-мужчинами и медленнее продвигалась по карьерной лестнице.

Кроме штрафных выплат, суд присудил Хендер почти $20 тыс. в качестве компенсации прямого ущерба. Разбирательство продолжалось шесть дней, а присяжным потребовалось чуть больше суток, чтобы вынести решение.

Представители Хендер заявили, что вердикт стал сигналом для крупных компаний о необходимости пересмотра подходов к оплате труда и внутренней корпоративной культуре. В Nike с решением суда не согласились и заявили, что считают выводы присяжных ошибочными.

Судебное дело стало продолжением более широкого дела, начатого в 2018 году несколькими сотрудницами компании. Изначально они обвиняли Nike в системных проблемах с оплатой труда и карьерным продвижением женщин, но до суда дошел только индивидуальный иск Хенде.

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