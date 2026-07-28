Глава Cracker Barrel покинет пост после неудачного ребрендинга

Американская сеть ресторанов Cracker Barrel с кантри-тематикой объявила об уходе генерального директора Джули Масино. Решение было принято спустя почти год после неудачного ребрендинга, который спровоцировал масштабную негативную реакцию в соцсетях и стал одним из самых обсуждаемых кейсов в брендинге. Об этом сообщает The Guardian.

В августе прошлого года сеть обновила логотип, убрав культовую иллюстрацию пожилого мужчины у бочки. Новый знак сохранил только название на фоне желтого силуэта. Однако аудитория восприняла это негативно. После волны критики в соцсетях логотип был восстановлен.

Кризис стал серьезным ударом по репутации компании. Теперь совет директоров объявил, что с 10 августа пост генерального директора займет Дэвид Дено, а Масино останется в компании до октября для передачи дел.

Масино, занимающая пост генерального директора сети с 2023 года, заявила, что после скандала она чувствует себя «уволенной Америкой». Акции Cracker Barrel упали почти на 3% после объявления о ее уходе.

Ранее глава корейского подразделения Starbucks был уволен после скандальной рекламной кампании, в которой увидели намеки на кровавое подавление продемократических протестов в Кванджу в 1980 году.