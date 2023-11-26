Сотрудники Amazon вышли на массовую забастовку из-за «Черной пятницы»

Сразу в десятках стран сотрудники корпорации Amazon вышли на забастовку. Акции протеста профсоюзы провели в один из самых ожидаемых периодов распродаж и скидок — «Черную пятницу». Таким образом работники Amazon выразили свое недовольство низкими зарплатами, плохими условиями труда и большими нагрузками, требования протестующих опубликованы на сайте Make Amazon Pay.

Как и многие в конце ноября Amazon снижает цены, чтобы стимулировать продажи, что провоцирует большой спрос со стороны покупателей и в то же время создает огромную нагрузку на сотрудников складов и водителей. В этом году по случаю «Черной пятницы» американский гигант проводил распродажу с 17 по 24 ноября.

Забастовки и акции протеста прошли как минимум в 30 странах. Участники потребовали от Amazon гарантии справедливой и достойной оплаты труда, улучшения условий труда и уважения их права голоса. В частности, бастующие выдвинули требование увеличения зарплаты до 15 фунтов стерлингов ($18,69) в час.

Стоит отметить, что сотрудники Amazon ежегодно проводят акции протеста в «Черную пятницу», в этом году рабочие вышли на улицы в четвертый раз.

Ранее мы писали, что Федеральная торговая комиссия США обвинила Amazon в использовании секретных алгоритмов, что позволило ей незаконно заработать более 1 млрд долларов. Помимо всего прочего, компания обвиняется в сокрытии информации об операциях от антимонопольных органов с помощью функции исчезающих сообщений.