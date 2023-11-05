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05.11.2023 в 11:18

Amazon обвиняют в использовании секретных алгоритмов

Он позволил компании заработать более 1 млрд долларов

Федеральная торговая комиссия США обвиняет Amazon в использовании секретных алгоритмов, что позволило ей незаконно заработать более 1 млрд долларов, пишет Nypost.

Принцип алгоритма, который в компании называют «Проект Несси», заключался в отслеживании поведения конкурентов при повышении цен на товары Amazon: если у них товары тоже дорожали, то алгоритм оставлял цены повышенными, если нет — «Несси» возвращал цену на прежний уровень.

Такой метод вынуждал поднимать цены других онлайн-ритейлеров, что провоцировало рост цен на самом маркетплейсе. По данным Комиссии, алгоритм работал 4 года, с 2015 до 2019 гг., за это время компания могла незаконно заработать более 1 млрд долларов.

Помимо всего прочего, Amazon обвиняется в сокрытии информации об операциях от антимонопольных органов с помощью функции исчезающих сообщений.

Amazon
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