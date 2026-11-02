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02.11.2026 в 17:00

«Магнит» тестирует выдачу заказов DPD в своих магазинах

До конца года партнеры планируют задействовать более 1 тысячи торговых точек ретейлера

«Магнит» тестирует доставку посылок через магазины своей сети в рамках сотрудничества с логистическим оператором DPD в России. С середины лета клиенты компании получают отправления в торговых точках ретейлера. Сейчас в совместном проекте задействовано около 450 магазинов, до конца 2026 года их количество планируется увеличить до более чем 1 тыс. Об этом сообщает пресс-служба «Магнита».

Пункты выдачи DPD работают в магазинах «Магнита» в Московской и Ленинградской областях, а также в нескольких городах Урала. В дальнейшем партнеры намерены расширить сеть на юг и северо-запад страны. За счет сотрудничества DPD вышла в 66 населенных пунктов, где ранее не была представлена. К концу года оператор планирует удвоить собственную партнерскую сеть ПВЗ, которая сейчас насчитывает более 2 тыс. точек.

На этапе тестирования в проекте участвовало более 200 пунктов выдачи «Магнита», через которые ежемесячно выдавалось свыше 1 тыс. посылок. По данным DPD, 65% отправлений, полученных в магазинах ретейлера, весят до 1 кг. Наиболее востребованные категории товаров — одежда, косметика и БАДы.

В DPD отмечают, что доставка между пунктами выдачи дополняет курьерское направление бизнеса и позволяет отправителям работать в регионах без открытия собственных офисов. В «Магните» рассчитывают на дальнейшее развитие партнерства за счет инфраструктуры «Магнит Пост», объединяющей более 6 тыс. пунктов выдачи заказов.

Ранее «Магнит» открыл рекламную платформу для других ретейлеров.

Магнит DPD
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