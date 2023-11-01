Только 9% россиян считают честными скидки в «Чёрную пятницу»

76% россиян считают «Чёрную пятницу» обманом. 9% полагают, что ноябрьская распродажа — это скорее честное снижение цен. Такие данные содержатся в исследовании SuperJob.

С 2020 года число россиян, критикующих «Чёрную пятницу», выросло на 16%. А количество верящих, что в распродажу честно снижают цены, сократилось вдвое.

Чаще большую распродажу в ноябре нечестной акцией называют мужчины (81% против 69% женщин), респонденты старше 45 лет и россияне с доходом выше 80 тыс. руб. в месяц.

В эту «Чёрную пятницу» только каждый десятый опрошенный планирует делать покупки. 71% не будет приобретать товары на распродаже.

Средняя сумма, которую россияне готовы потратить, — 17,5 тыс. руб. Больше денег жители страны расходовали в ноябрьскую распродажу только в 2021 году — в среднем 18,5 тыс. руб.

Треть респондентов хотят купить в «Чёрную пятницу» бытовую технику и электронику, 19% — одежду, 14% — гаджеты. По 7% намерены приобрести косметику и обувь, по 5% — товары для дома и мебель, по 2% — товары для детей и продукты питания.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из всех округов страны.