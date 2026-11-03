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18+
03.11.2026 в 17:00

На магазины одежды и обуви пришлось 56% площадей закрывшихся арендаторов ТЦ Москвы

За квартал доля закрытий в этой категории увеличилась на 11 процентных пунктов

По итогам третьего квартала 2026 года на магазины одежды, обуви и аксессуаров пришлось 56% общего объема закрытых площадей в торговых центрах (ТЦ) Москвы. За квартал показатель вырос на 11 процентных пунктов (п.п.). Об этом говорится в материалах CORE.XP. Подсчеты аналитиков приводит ТАСС.

Второе место по объему закрытых площадей заняли магазины спортивных товаров с долей 11% закрытых площадей. На развлекательных операторов пришлось 9%. При этом по количеству закрытий доли этих категорий составили 2% и 4% соответственно.

В структуре новых открытий также лидировали магазины одежды, обуви и аксессуаров — на них пришлось 27% открытых площадей. Далее следуют предприятия общественного питания (17%), а также операторы категорий «Красота и здоровье» и «Ювелирные изделия и часы» — по 9%.

Средняя площадь нового объекта составила 183 кв. м для магазинов одежды и обуви, 102 кв. м для общепита, 96 кв. м для операторов красоты и здоровья и 78 кв. м для ювелирных магазинов. У развлекательных операторов показатель достиг 284 кв. м, у спортивных услуг — 2 603 кв. м.

За январь — сентябрь 2026 года на российский рынок вышли шесть иностранных брендов, треть из которых представляет категорию одежды, обуви и аксессуаров. По словам директора и руководителя отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгении Прилуцкой, традиционные торговые категории оптимизируют занимаемые площади, тогда как значение спортивных услуг, развлечений и других досуговых форматов растет.

Москва Торговый центр
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