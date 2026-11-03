В России снизилась посещаемость продуктовых магазинов

За девять месяцев 2026 года трафик продуктовых магазинов среднего и крупного формата (универсамов, супермаркетов и гипермаркетов) в России снизился на 2−7% год к году, в зависимости от расположения. Количество покупок продовольствия сократилось за десять месяцев текущего года на 2% год к году. Это связано с замедлением потребительской активности и изменением покупательского поведения россиян, пишет «Коммерсантъ».

Падение трафика произошло за счет несетевой розницы и небольших игроков. В федеральных сетях посещаемость за первые девять месяцев 2026 года выросла на 1−2% год к году.

В августе частота покупок в гипермаркетах сократилась на 10,4% год к году, у традиционной торговли — на 7%, у дрогери — на 4,8%, в специализированных продовольственных магазинах — на 2,5%, в супермаркетах — на 1,2%. Частота покупок выросла в e-commerce, магазинах у дома и жестких дискаунтерах.

Россияне пытаются рационально планировать траты и внимательнее относиться к наполнению корзины. Расходы на продукты питания растут на уровень инфляции. При этом часть визитов в магазины покупатели могут заменять онлайн-заказами.

Ранее сообщалось, что продуктовые сети сократили прирост торговых площадей почти вдвое. Ретейлеры снижают темпы экспансии и переходят на более компактные магазины.