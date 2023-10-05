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Sostav объявляет победителя конкурса «Нейрокомикс»

Им стал комикс «Кристальная идея» от агентства Inbase

05.10.2023 2 4

Состав жюри подвел итоги конкурса «Нейрокомикс». По количеству набранных голосов лидировала работа «Кристальная идея» от агентства Inbase. По сюжету, основатели агентства A и N отправились в метапространство на поиски «Кристальной идеи», которая может изменить сознание. Стилистика комикса выполнена в стиле кибер-панк аниме 90-х годов и создана в нейросети Leonardo Ai.

Inbase получает баннер на сайте Sostav, который в течение недели будет вести на сайт агентства. Посмотреть, сколько экспертных голосов собрали другие работы из шорт-листа, можно на сайте.

Sostav благодарит всех участников спецпроекта «Нейрокомикса». Его цель — показать рынку уровень владения нейросетями среди агентств, и по нашему мнению, участники продемонстрировали свои способности на «отлично».

  • В проекте приняли участие 29 компаний
  • Работы оценивали 40 независимых экспертов
  • В шорт-лист вошли работы от 13 конкурсантов

Ознакомьтесь со всеми графическими историями и выберете своего собственного фаворита! Напоминаем, что помимо комикса участники также подготовили подробные рассказы о процессе создания.

«Кристальная идея» от Inbase

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