Sostav публикует шорт-лист конкурса «Нейрокомикс»

Sostav подводит итоги народного голосования за лучший «Нейрокомикс» и представляет шорт-лист, сформированный составом жюри. Из 26 работ в список вошли 13 избранных нейрокомиксов. Пять из них выбрали читатели Sostav — эти нейрокомиксы набрали наибольшее количество голосов. Восемь дополнительных работ вынесли на рассмотрение эксперты. Таким образом, если работа не прошла этап народного голосования, но её отметил один из членов жюри, у неё оставался шанс попасть в шорт-лист.
Шорт-лист проекта «Нейрокомикс»:
- «История о космонавте Фидмане» — *feedstars;
- «Как дерзкий зая Перфик спас блогеров Земли» — Perfluence;
- «Непобедимая пятерка iConText Group» — iConText Group;
- «Как пензенский рэпер создал креативный видеопродакшн» — Yes, today! Film;
- «Мармеладный нейрокомикс» — Rocket10;
- «Кристальная идея» — Inbase (выбрали Никита Березовский, продюсер и независимый консультант, и Станислав Фурсов, креативный директор «Банк ДОМ.РФ»);
- «Как клиент и Перформенок к силушке диджитальной шли» — i.com (выбрал Альберт Усманов, директор по электронной коммерции (CDO S8.Capital («Столото»));
- «Столкновение с Дизайн-Дестроером» — Depot (выбрал Альберт Усманов, директор по электронной коммерции (CDO S8.Capital («Столото»));
- «Рыжая и корги» — RedDigital (выбрал Антон Вдовиченко, основатель и генеральный директор Nerve.Ai);
- Invasion — Mobio (выбрал Антон Вдовиченко, основатель и генеральный директор Nerve.Ai);
- «История одного креативного агентства из Тюмени» — FOLGA (выбрал Алексей Фадеев креативный директор Depot);
- Люди в черных очках — Family Agency (выбрал Алексей Фадеев креативный директор Depot);
- «Этот диджитал мир мне абсолютно понятен…» — Out Digital (выбрал Станислав Фурсов, креативный директор «Банк ДОМ.РФ»).
Состав экспертного жюри представлен на сайте спецпроекта «Нейрокомикса».
Как будет проходить голосование
Теперь решение о выборе победителя остается за членами жюри.
У каждого эксперта есть три голоса с разной оценкой — 3, 4 и 5 звезд. Членам жюри необходимо выбрать три лучшие на их взгляд работы и оценить каждую из них. Комикс, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем.
Результаты голосования являются открытыми и будут видны всем пользователям.
Авторы самого выдающегося нейрокомикса получат рекламный баннер на главной странице Sostav, который в течение недели будет вести на сайт агентства. Итоги конкурса станут известны 2 октября.