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Sostav публикует шорт-лист конкурса «Нейрокомикс»

Теперь за победу соревнуются 13 участников

28.09.2023 2

Sostav подводит итоги народного голосования за лучший «Нейрокомикс» и представляет шорт-лист, сформированный составом жюри. Из 26 работ в список вошли 13 избранных нейрокомиксов. Пять из них выбрали читатели Sostav — эти нейрокомиксы набрали наибольшее количество голосов. Восемь дополнительных работ вынесли на рассмотрение эксперты. Таким образом, если работа не прошла этап народного голосования, но её отметил один из членов жюри, у неё оставался шанс попасть в шорт-лист.

Шорт-лист проекта «Нейрокомикс»:

  • «История о космонавте Фидмане» — *feedstars;
  • «Как дерзкий зая Перфик спас блогеров Земли» — Perfluence;
  • «Непобедимая пятерка iConText Group» — iConText Group;
  • «Как пензенский рэпер создал креативный видеопродакшн» — Yes, today! Film;
  • «Мармеладный нейрокомикс» — Rocket10;
  • «Кристальная идея» — Inbase (выбрали Никита Березовский, продюсер и независимый консультант, и Станислав Фурсов, креативный директор «Банк ДОМ.РФ»);
  • «Как клиент и Перформенок к силушке диджитальной шли» — i.com (выбрал Альберт Усманов, директор по электронной коммерции (CDO S8.Capital («Столото»));
  • «Столкновение с Дизайн-Дестроером» — Depot (выбрал Альберт Усманов, директор по электронной коммерции (CDO S8.Capital («Столото»));
  • «Рыжая и корги» — RedDigital (выбрал Антон Вдовиченко, основатель и генеральный директор Nerve.Ai);
  • Invasion — Mobio (выбрал Антон Вдовиченко, основатель и генеральный директор Nerve.Ai);
  • «История одного креативного агентства из Тюмени» — FOLGA (выбрал Алексей Фадеев креативный директор Depot);
  • Люди в черных очках — Family Agency (выбрал Алексей Фадеев креативный директор Depot);
  • «Этот диджитал мир мне абсолютно понятен…» — Out Digital (выбрал Станислав Фурсов, креативный директор «Банк ДОМ.РФ»).

Состав экспертного жюри представлен на сайте спецпроекта «Нейрокомикса».

Как будет проходить голосование

Теперь решение о выборе победителя остается за членами жюри.

У каждого эксперта есть три голоса с разной оценкой — 3, 4 и 5 звезд. Членам жюри необходимо выбрать три лучшие на их взгляд работы и оценить каждую из них. Комикс, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем.

Результаты голосования являются открытыми и будут видны всем пользователям.

Авторы самого выдающегося нейрокомикса получат рекламный баннер на главной странице Sostav, который в течение недели будет вести на сайт агентства. Итоги конкурса станут известны 2 октября.

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