Лаборатория Sostav на Red Apple: AR, нейромаркетинг и интерактивные резюме

Sostav следует тенденциям и выходит из онлайна в офлайн. К фестивалю Red Apple мы приготовили множество площадок, которые дадут возможность студентам — заявить о себе, агентствам — в очередной раз показать свое превосходство, тем и другим — хорошо провести время вместе с Sostav и нашими друзьями.

1. Боги само рекламы

Вопрос «Как нашему агентству попасть на Sostav?» приходит нашей редакции почти каждый день. Отвечаем: «Нужно просто прийти на Red Apple».

В течение двух дней фестиваля редакция Sostav будет непредсказуемо перемещаться по ЦДП и предлагать рекламистам прорекламировать свое агентство здесь и сейчас.

Мы не даем брифы и не даем время на разработку концепции рекламной кампании — она должна состояться прямо здесь и сейчас. Посмотрим, на креативность и эффективность рекламы агентств, сделанной для самих себя!

Голосуйте за самую интересную рекламу здесь!

2. Банк интерактивных резюме

Зачем ходить на рекрутинговые платформы, если можно просто открыть Sostav? Так подумали мы и решили принять посильное участие в обеспечении нашего рынка ценными (верим в это!) кадрами.

На этой странице будут размещаться видеорезюме от студентов направлений дизайна, рекламы, маркетинга, а также от других заинтересованных в работе лиц, посетивших Red Apple. Времени на подготовку у них было ровно столько, сколько включалась наша камера (почти не было), а значит, это отличная возможность для вас оценить истинную креативность кандидата и скорость его мышления.

Голосуйте за понравившегося соискателя здесь!

3. «Большая рыба»

Ежегодно редакция Sostav вместе с экспертами рекламы и маркетинга определяет лучшую рекламу минувшего года. Главный приз — признание и, конечно, Большая Рыба!

Одни проведут аналогию между победителями и «акулами» рекламного бизнеса, другие вспомнят известный фильм… Но мы заинтересованы в третьих — мыслящих иначе.

Как должен выглядеть символ награды главной рекламной премии и что же такое «Большая Рыба»? Ждем ваши фантазии на нашем импровизированном мольберте.

Победитель получит приглашение на церемонию вручения премии «Большая рыба» — 2018.

4. AR-путешествие

На уникальной площадке все желающие могут протестировать новые AR-очки Magic Leap One, которые впервые появились в России буквально на днях.

AR и VR — это новый способ передавать опыт от человека к человеку — еще никогда ранее эффект присутствия не был настолько ощутим. Граница между физическим и виртуальным разрушена так же, как она разрушена между каналами коммуникации: AR и VR могут работать в Internet, TV, print, outdoor и indoor.

5. AirHologram: реклама витает в воздухе

Эксклюзивный дистрибьютор Hypervsn в Российской Федерации AirHolograms продемонстрирует работу высокотехнологичного оборудования, генерирующего голограммы, парящие в воздухе.

В «невесомости» может оказаться абсолютно всё: кроссовки, напитки и конечно — ваш лого. Это очень красиво и может поразить воображение даже бывалых креаторов. Просто космос — не иначе.

6. 25 вопросов о рекламе

15 ноября в 16:00 в лаборатории Sostav состоится интеллектуальная игра «25 вопросов о рекламе» среди сотрудников рекламных агентств.

В течение минуты участникам придется вспоминать историю рекламы, судорожно перебирать в голове ее ярких творцов, а также держать перед глазами самые известные бренды.

Ведущий игры: PR-директор креативного агентства «Соль», автор Sostav Влад Васюхин.

Все участники получат второе издание книги Влада Васюхина «Креативная кухня», выпущенной агентством Zen Media.

8. Нейромаркетинг в деле

Ай-трекер + полиграф + электроэнцефаллограф, и мы точно сможем узнать, какие рекламные ролики вам нравятся, а какие вы бы с радостью переключили.

Эксперты из NeuroTrend помогут всем желающим пройти демо-нейротестирование, во время которого мы выясним, что приковывает взгляд респондента, а что, наоборот, вызывает его низкую эмоциональную вовлеченность.

9. Почему Россия получает мало наград на фестивалях и что с этим делать?

16 ноября в 15:00 на площадке Sostav состоится дискуссия с членами жюри из России на международных фестивалях.

Спикеры поделятся опытом жюрения и покажут кейсы, на которые, на их взгляд, стоит равняться.

А главное: объяснят, почему в этом году российские агентства не получили много наград, и что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась в следующем году.

Среди участников обсуждения: креативный директор Depot WPF Алексей Фадеев (Ad Black Sea), креативный директор DDVB Леонид Фейгин (Design Lions), креативный директор «Супрематика» Владимир Лифанов (ADCE).

Ждем вас на фестивале Red Apple 15 и 16 ноября в ЦДП в аудитории «Аквариум» — где же еще могут обитать «большие рыбы»?:)