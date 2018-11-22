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Фестиваль Red Apple 2018

Хочу работать в рекламе! Подводим итоги конкурса видеорезюме

В первом конкурсе видеорезюме, который Sostav провел в рамках фестиваля Red Apple, приняли участие 19 студентов столичных ВУЗов

Depositphotos

Конкурс видеорезюме «Хочу работать в рекламе» завершился. У нас есть победительница, набравшая наибольшее количество голосов, и те, кто получил возможность пообщаться с работодателями мечты.

О конкурсе

Когда мы получили приглашение организовать свою лабораторию на фестивале креативности, мы думали об активностях, которыми можно увлечь аудиторию международного фестиваля. Как быть ей полезными? Так появилась идея принять посильное участие в обеспечении нашего рынка ценными (верим в это!) кадрами.

Конкурс видеорезюме в рамках фестиваля Red Apple проходил в течение двух дней.

Все желающие принять участие в наших спонтанных видеорезюме должны были рассказать о себе за одну минуту. Задача для некоторых оказалась непростой — ребята стеснялись, иногда с трудом подбирали нужные слова. Но стоит заметить, все 19 участников справились с заданием и смогли уложиться в минуту.

Набравший наибольшее количество голосов на страничке конкурса стал победителем и получил от нас главный приз — личное письмо от редакции Sostav с видеорезюме победителя в то агентство, в котором он хочет работать.

Итоги

Первое место получила студентка Академии коммуникаций Wordshop Алиса Гюльсевер. Ее видеорезюме набрало 107 голосов. Кстати, Алиса была первой, кто решился поучаствовать в этом конкурсе. В интервью будущая рекламщица рассказала, что хочет работать в самом лучшем агентстве, а потом уточнила — во Fresh Production. Поэтому письмо мы отправим именно туда.

Второе место заняла Полина Ковалева — студентка третьего курса факультета «Реклама и PR» Института мировой экономики и бизнеса РУДН. После того, как мы выложили ее видеорезюме в Facebook, Полина получила предложение от SPN Communications связаться с ними.

SPN Communications — агентство, в котором студентка хотела бы работать. Надеемся, что Полина незамедлительно отправит туда свое резюме, а ее личные качества помогут ей получить работу мечты и достичь своей цели.

Еще один студент Андрей Зубенко не набрал много голосов, но тут любопытен другой факт. На Red Apple ему посчастливилось пообщаться с представителями BBDO (агентства, где Андрей хотел бы работать графическим дизайнером). Студент получил контакты и возможно будущим летом попадет туда на стажировку.

Пока мы готовили итоговый материал, стало известно, что еще одной нашей конкурсантке Екатерине Войткевич написали из Ingate и пригласили на встречу!

Мы как организаторы довольны положительными результатами нашего первого конкурса видеорезюме! Всем будущим рекламистам — удачи! Продолжение следует.

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