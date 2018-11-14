15-16 ноября в Москве пройдет 28-ой международный фестиваль рекламы Red Apple 2018

15−16 ноября в ЦДП на Покровке пройдет 28-ой международный фестиваль рекламы Red Apple. Одно из самых престижных креативных событий страны объединит ведущих международных экспертов рекламной и медиа индустрии. В этом году фестиваль подготовил для своих гостей насыщенную программу в новом формате.

Звездный состав жюри

Red Apple 2018 — это жюри, сформированное из обладателей 250 каннских Львов. Креативные директора крупнейших рекламных агентств Германии, Индии, Бразилии, ОАЭ, России, Польши, Беларуси, Великобритании, Румынии, Филиппин и Южной Кореи специально приедут в Москву и выберут лучшие креативные работы 2018 года. Председатель жюри Александр Шилл — обладатель более 75 Каннских Львов и 2 Гран-при, главный креативный директор Serviceplan Global.

В программе

Лекции, дискуссии, семинары, воркшоп от международной креативной школы.

Топ-спикеры — ведущие представители медиа, рекламной и креативной сферы

Сергей Минаев, главный редактор Esquire. В своем выступлении Сергей Минаев расскажет, как медиабренду стать воплощением эталонного образа жизни, какие эксклюзивные продукты создал журнал в стремлении удовлетворить запросы аудитории и партнеров, с какими сложностями и сюрпризами пришлось столкнуться на посту главного редактора ведущего мужского медиа в стране и мира.

Покрас Лампас, самый яркий представитель современной каллиграфии, основатель нового направления — Calligrafuturism. В программе Фестиваля, Покрас выступит с лекцией «Future of art», на которой расскажет о том, как сохранить свою идентичность в современном мире, раскроет инсайты, коллаборации с брендами и представит авторское видение современного искусства в будущем.

Павел Недостоев, декан факультета Event Management в MACS, руководитель команды из шестидесяти человек в агентстве Departáment New&Wow Marketing, которое занимается организацией и проведением нестандартных акций и кампаний, а также уникальных интерактивно-ролевых мероприятий. Павел также примет участие в семинаре «Event 3.0. Тренды и кейсы», на котором ответит на вопросы: «Что такое EVENT 3.0? Какие глобальные и локальные тренды находят отражение на рынке event marketing?»

Юлиана Бухольц, бренд-амбассадор Kotex, финалистка шоу «Танцы», танцовщица, блогер. Юлианна примет участие в дискуссии, посвященной кампании Kotex — #ДВИГАЙСЯВПЕРЕД, которая стала настоящим движением, собрав престижные премии Effie Russia, «Женщина имеет значение» и «Серебряный Меркурий». В своём выступлении Юлиана вместе с коллегами из агентств ICON, Mindshare, Sputniki и телеканала ТНТ, расскажут о проекте и ответят на вопрос, что такое креативная омниканальность и почему бренд-амбассадоры — это необходимость сегодняшнего дня.

А также: Фархад Кучкаров, Рубен Оганесян, Яша Хаддажи, Максим Козлов, Денис Елисеев, Андрей Пуртов, Майкл Гибсон, Андрей Пауков, Андрей Голованов, Артем Васильев, Владлен Ситников, Анастасия Туманова, Дмитрий Дворецкий, Илья Карпинский, Денис Максимов, Филипп Миронов и другие.

Воркшоп Miami Ad School Europe & Mads

Главным образовательным проектом Red Apple станет эксклюзивный Elevator Pitch Workshop от международной школы Miami Ad School Europe & Mads. Участники 2-х дневного воркшопа, посвященного развитию концептуального мышления, научатся презентовать любую идею так, чтобы за 1 минуту, проведенную с Илоном Маском в лифте, он смог взять их на работу. Развить скиллы помогут преподаватели: Niklas Frings-Rupp, основатель и управляющий директор Miami Ad School Europe; Marc Voßhall, преподаватель, наставник и выпускник Miami Ad School Europe; Арина Авдеева, со-основатель и креативный директор Friends Moscow (окончила Miami Ad School Europe); Денис Елисеев, со-основатель Friends Moscow.

Победитель воркшопа получит грант — 8000€ — на оплату обучения в Miami Ad School Europe по курсу portfolio program и бесплатное место на онлайн-курс Сoncepting от школы Miami Ad School Europe & Mads.



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