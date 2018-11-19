Лаборатория Sostav на Red Apple 2018: фоторепортаж

От нейромаркетинга и экспресс-видеорезюме до интеллектуальной отраслевой игры

Два дня команда Sostav выступала на Red Apple в качестве одного из организаторов фестиваля. Стильное застеклённое пространство собрало избранных представителей рекламного бизнеса, а также его будущих звёзд — нынешних студентов. Обстановка располагала к непринуждённому общению, творчеству и обучению.

Представители агентств имели уникальный шанс вкратце рассказать о своей компании. Все выступления получились максимально импровизированными, ведь времени на подготовку выступления перед камерой было совсем немного — всего минута.

Кроме того, Sostav организовал череду интерактивных резюме: студенты направлений рекламы, дизайна и маркетинга, посетившие Red Apple, рассказали о своих личных и профессиональных качествах, а также указали, в каком агентстве они себя видят.

В секции нейромаркетинга специалисты выявляли объективные предпочтения испытуемых по тем или иным рекламным роликам. Как выяснилось, зрители чаще всего обращали внимание на упаковку продуктов и лица людей.

Гости испробовали очки дополненной реальности Magic Leap One, отметив их лёгкость и компактность.

В течение двух дней проходил конкурс рисунка логотипа Премии БОЛЬШАЯ РЫБА, ежегодной церемонии награждения победителей проекта «Итоги года». В ближайшие дни редакция Sostav подведёт итоги, а победитель получит билет на главную отечественную рекламную Премию.

Состоялась игра «25 вопросов о рекламе», проведённая Владиславом Васюхиным. В ней приняли участие четыре команды, состоявшие из представителей ведущих рекламных агентств — АДВ , Publicis Groupe, TWIGA и BBDO. По итогам нешуточного соревнования победу с блеском одержала команда АДВ!

Влад Васюхин, PR-директор агентства «Соль»: Я постарался придумать вопросы, которые были бы связаны с Sostav и героями его публикаций. И разумеется, не избежал искушения вспомнить выдающихся людей, с которыми познакомился лично благодаря Sostav — Жак Сегела, Фредерик Бегбедер, Олег Тиньков… Игра, которая прошла в рамках Red Apple, натолкнула меня на мысль устроить гастроли и в качестве ведущего проехаться с «креативным чесом» по нескольким городам. Или по рекламным агентствам Москвы. Кстати, по горячим следам я даже получил одно предложение на декабрь. Обсуждаем условия. А если серьёзно, то подобные игры развивают в творческих людях умение слушать заказчика и друг друга, работать по брифу и выбирать правильную версию, что очень важно в нашей индустрии. Отдельная благодарность — издателю моей книги Георгию Грешнеру, который выделил часть тиража «Креативной кухни». Её получили на память все участники игры.

Представители Depot WPF , РА «Восход», BBDO Group, Suprematica, Friends Moscow и DDVB провели круглый стол о проблемах судейства на международных фестивалях рекламы — в частности ADCE, Ad Black и Каннском.