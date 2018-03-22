Большой видео- и фотоотчет с «Большой рыбы-2018»

Как киты большого бизнеса и акулы рекламной индустрии получали премии от Sostav
21 февраля 2018 года Sostav собрал всех друзей и партнеров на церемонии награждения второй экспертной премии «Большая рыба». В тот волшебный вечер в ресторане ARGO, где прошло награждение победителей главного ежегодного онлайн-проекта «Итоги Года», собрались акулы рекламной индустрии и киты большого бизнеса.
Яркие (как вспышки озарения) идеи рекламных роликов и кампаний, не оставляющие никого равнодушным социальные проекты, лучшие образцы ситуативного маркетинга, прорывы в брендинге – все это станет основой для тех, кто будет создавать рекламный мир в ближайшем будущем. Потому что это история, которую мы вместе с вами бережно запоминаем и сохраняем, как летопись индустриальных времен.
В течение всего 2017 года редакция Sostav составляла лонг-лист самых обсуждаемых и ярких рекламных проектов.
«Итоги года» – проект Sostav, который 12-й год подряд определяет, какие работы оставят след в истории отечественной рекламы. Онлайн-конкурс, как обычно, проходил в семи номинациях: Кампании, Ролики, Digital, Принт / Аутдор, BTL, Брендинг и Социальная реклама. В каждой категории участвовали десятки работ.
Сформированный список конкурсантов постоянно пополнялся все новыми и новыми участниками, желающими, во что бы то ни стало, побороться за звание лучших в наших «Итогах». Работы добавлялись даже в последний день народного голосования, несмотря на риск конкурсантов остаться незамеченными нашей аудиторией.
Всего в лонг-лист «Итоги года-2017» попали 178 работ.
Первыми к оценке номинантов приступили читатели Sostav. Благодаря народному голосованию в шорт-лист из каждой номинации были отобраны по 15 работ. Ну а судьбу финалистов определило экспертное жюри (152 эксперта) – представители крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств.
По итогам голосования лауреатами премии стали самые выдающиеся и наиболее заметные и обсуждаемые проекты уходящего года.
Церемония «Большая рыба» – это не только фиксация итогов и достижений рекламной индустрии. Это отличная возможность познакомиться с коллегами, конкурентами, будущими заказчиками и исполнителями. Это вечер, на котором зарождаются новые партнерские отношения.
Рекорды
В этом году конкурс побил несколько собственных рекордов! Так, в первом этапе было собрано 50 тысяч народных голосов, а ко второму этапу были привлечены 152 эксперта!
Получившие необычную статуэтку, начали ее осмысливать и ассоциировать. Кто-то назвал ее «золотой плавник», который помогает держаться на плаву в глубоководном океане рекламы. Нам нравится эта метаформа. Хотя на самом деле это и есть целостный силуэт большой рыбы. Символ премии как бы вырывается из одной стихии в другую, ведь именно стихии лежат в основе всего мира, а значит, и в основе творчества.
Фирменный стиль разработан и представлен компанией BBDO.
А вот и видеорепортаж с церемонии!
А теперь давайте еще раз вспомним всех победителей и призеров и узнаем, кому и почему члены экспертного жюри отдали свои голоса.
Номинация «Рекламные ролики»
Михаил Добров (Wargaming) отдал свой голос за фаворита номинации, потому как считает, что авторам удалось создать мир, в котором хочется жить – мир настоящих людей, увлеченных своей профессией.
Иван Шестов (Burger King) всей душой болел и голосовал за «Забугорище», подчеркнув, что креативная идея и исполнение «не виляют», а точно доносят атрибуты рекламируемой услуги.
Василий Туровец (Group M) выше всех оценил ролик «Как Касперский звук свиньи придумал», потому что именно юмор, по мнению Василия, лучше всего сегодня работает в рекламе.
Номинация «Digital»
Мнения экспертов в этой номинации разделись. Например, Данил Голованов (RedPepper Film) отдал высший балл за «Аэропорт-тезка» и назвал его «реальным интернейнментом в диджитал».
Роман Карпенко (Nokia) отметил «Связь в метро» как идеальный кейс, когда одновременно решаются две задачи: увеличиваются продажи и строится бренд.
Василий Прийменко (ПАО ОТИСИФАРМ) отдал свой голос за Tiguan, потому что это отличный контентный материал.
Номинация «Кампании»
Наталья Романова (CIRQUE DU SOLEIL RUS) выделиа из всех номинантов кампанию «Фотографии сбываются» за отличную идею «не откладывать мечту», а также и за интересную реализацию этой идеи.
Василий Губин (LEO BURNETT MOSCOW) также отдал высший балл кампании «Фотографии сбываются», потому что считает, что эта история про настоящих живых людей, а не про целевую аудиторию с каким-то заданными параметрами.
Сергей Плуготаренко (РАЭК) высоко оценил кампании «Забугорище». Кампания зацепила его визуальным рядом, узнаваемыми лицами и приятной коммуникацией со зрителем.
Номинация «Социальная реклама»
Дмитрий Перышков (DDVB): отдал голос фаворитам Read to me, потому кейс тронул эксперта до глубины души. «Для детей, которые остались одни, это очень важная тема», отметил Дмитрий.
Владимир Евстафьев (Совет АКАР ИМА-ПРЕСС) проголосовал за работу «Синдром любви», потому что «там чистота креатива доведена до абсолюта».
Добрыня Гутиев (Digital Max): поставил высший балл работе «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» и считает, что чем больше будет таких работ, тем больше мир поможет нуждающимся людям.
Номинация «BTL»
Владимир Тодоров (ЛЕНТА.РУ) назвал работу «Монополия Макдоналдс» самой нескучной и эффективной в номинации.
Андрею Брайовичу (Media Direction Group) в проекте аэропорт тезка понравилась сама идея глобализации. За то, что работа направлена на активных людей и продвигает общие человеческие ценности, он и поставил высший балл.
Дмитрий Тутьков (TutkovBudkov) лучшей кампанией прошлого года в BTL считает S7 Airlines.
Номинация «Принт / Аутдор»
Юрий Самойленко (Volkswagen) отдал высший балл Gett, потому что «лаконично, чисто и при этом с глубоким смыслом и отличным исполнением».
Анатолий Новожилов (Сбербанк) поставил максимальную оценку Burger King и считает эту работу идеальным примером классного ситуативного маркетинга.
Ким Белов (СТС-Медиа) проглосовал за проект «Фотографии сбываются» за исполнение, близкое к идеальному.
Номинация «Брендинг»
Ирина Васенина (Progression Group) проголосовала за проект агентства Depot WPF «Искусство на упаковке». «Тренды приходят и уходят а искусство – это вечно. Именно оно спасет и наших потребителей, и наши продажи», – считает Ирина.
Наталья Глаголева (МТС) высший балл за работу скандинавские мотивы. Работа очень яркая красивая креативная концепция современного жилища.
Евгений Капустин (Mondelez) во-первых бренд стал более эмоциональным - им удалось добавить юмора в рутину каждодневной пищи. Ну и как не заметить креативный копирайт и стильные рисунки.
Наталья Свиридова
директор по маркетингу IBM в России и странах СНГ
Для меня это – предвкушение праздника, встреча со многими старыми знакомыми и, наверное, какие-то новые интересные знакомства.
Алексей Ходячих
директор отдела маркетинговых коммуникаций Nestle
Эта премия должна существовать на рынке, чтобы показывать всей индустрии, кто на этом рынке лучший! Чтобы обмениваться лучшими практиками, чтобы стремиться к лучшему, чтобы развиваться, чтоб не стоять на месте, потому что движение – это жизнь.
Михаил Симонов
президент премии «Серебряный Меркурий»
Во всех кино и во всех рассказах рекламисты приходят на работу рано-рано и уходят почти ночью. В нашей индустрии слишком мало праздников и очень много работы, поэтому такая премия как нельзя кстати. Это праздник!
Юрий Самойленко
Директор по маркетингу Volkswagen Russia
Для маркетинговой индустрии, как и для любого творческого сообщества, премии играют очень важную роль. Особенно такие, как эта – получаемая из рук своих же коллег и основывающаяся на результатах независимого голосования огромного количества экспертов. Да еще и вручаемая в фееричной атмосфере праздника!