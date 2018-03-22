Большой видео- и фотоотчет с «Большой рыбы-2018»

Как киты большого бизнеса и акулы рекламной индустрии получали премии от Sostav

21 февраля 2018 года Sostav собрал всех друзей и партнеров на церемонии награждения второй экспертной премии «Большая рыба». В тот волшебный вечер в ресторане ARGO, где прошло награждение победителей главного ежегодного онлайн-проекта «Итоги Года», собрались акулы рекламной индустрии и киты большого бизнеса.

Яркие (как вспышки озарения) идеи рекламных роликов и кампаний, не оставляющие никого равнодушным социальные проекты, лучшие образцы ситуативного маркетинга, прорывы в брендинге – все это станет основой для тех, кто будет создавать рекламный мир в ближайшем будущем. Потому что это история, которую мы вместе с вами бережно запоминаем и сохраняем, как летопись индустриальных времен.

В течение всего 2017 года редакция Sostav составляла лонг-лист самых обсуждаемых и ярких рекламных проектов.

«Итоги года» – проект Sostav, который 12-й год подряд определяет, какие работы оставят след в истории отечественной рекламы. Онлайн-конкурс, как обычно, проходил в семи номинациях: Кампании, Ролики, Digital, Принт / Аутдор, BTL, Брендинг и Социальная реклама. В каждой категории участвовали десятки работ.

Сформированный список конкурсантов постоянно пополнялся все новыми и новыми участниками, желающими, во что бы то ни стало, побороться за звание лучших в наших «Итогах». Работы добавлялись даже в последний день народного голосования, несмотря на риск конкурсантов остаться незамеченными нашей аудиторией.

Всего в лонг-лист «Итоги года-2017» попали 178 работ.

Первыми к оценке номинантов приступили читатели Sostav. Благодаря народному голосованию в шорт-лист из каждой номинации были отобраны по 15 работ. Ну а судьбу финалистов определило экспертное жюри (152 эксперта) – представители крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств.

По итогам голосования лауреатами премии стали самые выдающиеся и наиболее заметные и обсуждаемые проекты уходящего года.

Церемония «Большая рыба» – это не только фиксация итогов и достижений рекламной индустрии. Это отличная возможность познакомиться с коллегами, конкурентами, будущими заказчиками и исполнителями. Это вечер, на котором зарождаются новые партнерские отношения.