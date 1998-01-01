Боги рекламы

Вопрос «Как нашему агентству попасть на Sostav?» приходит нашей редакции почти каждый день. Отвечаем: «Нужно просто прийти на Red Apple». В течение двух дней фестиваля редакция Sostav будет непредсказуемо перемещаться по ЦДП и предлагать рекламистам прорекламировать свое агентство здесь и сейчас.

Мы предоставляем эфир всем желающим. Главное – уложиться в одну минуту и рассказать о своем агентстве максимально креативно, эффектно и эффективно.

Мы не даем брифы и не даем время на разработку концепции рекламной кампании – она должна состояться прямо здесь и сейчас.

Голосуйте за самую интересную рекламу, а главное, сохраняйте себе контакты этого агентства!