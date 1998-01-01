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18+
Фестиваль Red Apple 2018

Боги рекламы

Вопрос «Как нашему агентству попасть на Sostav?» приходит нашей редакции почти каждый день. Отвечаем: «Нужно просто прийти на Red Apple». В течение двух дней фестиваля редакция Sostav будет непредсказуемо перемещаться по ЦДП и предлагать рекламистам прорекламировать свое агентство здесь и сейчас.

Мы предоставляем эфир всем желающим. Главное – уложиться в одну минуту и рассказать о своем агентстве максимально креативно, эффектно и эффективно.

Мы не даем брифы и не даем время на разработку концепции рекламной кампании – она должна состояться прямо здесь и сейчас.

Голосуйте за самую интересную рекламу, а главное, сохраняйте себе контакты этого агентства!

Всего голосов: 53

Аня Максимова и Антон Клопов, агентство Makelove, Москва.

Makelove
Аня Максимова и Антон Клопов, Москва
Всего голосов: 38

Агентство. Мастерская. Елена Трясцина. Арт-директор, Москва

Мастерская
Елена Трясцина, Арт-директор, Москва
Всего голосов: 21

Агентство Nectarin, Москва, Ольга Вяткина и Диана Гук

Nectarin
Ольга Вяткина и Диана Гук, Москва
Всего голосов: 11

Восход. Андрей Губайдуллин

Восход
Андрей Губайдуллин, Екатеринбург
Всего голосов: 11

Барс-ТВ

Барс-ТВ
Дарья и Анна, Казань
Всего голосов: 11

Агентство. Departament. Павел Недостоев

Departament
Павел Недостоев, Москва
Всего голосов: 8

Алексей Фадеев, брендинговое агентство Depot WPF, Москва

Depot WPF
Алексей Фадеев, Москва
Всего голосов: 7

Агентство Дизайнмастер, г. Новосибирск, Иван Нецветаев

Дизайнмастер
Иван Нецветаев, Новосибирск
Всего голосов: 6

Агентство. Big Fish Recruitment. Екатерина Ламинина

Big Fish Recruitment
Екатерина Ламинина, Москва
Всего голосов: 4

Илья Лазутченков управляющий партнер агентства Plenum, Москва

Plenum
Илья Лазутченков, управляющий партнер, Москва
Всего голосов: 4

Агентство Avant, Москва, Валя Гредина

Avant
Валя Гредина, Москва
Всего голосов: 2

Вадим Журавлев, управляющий партнер брендингового агентства Weavers Brand Consultancy, Москва

Weavers Brand Consultancy
Вадим Журавлев, управляющий партнер, Москва
Всего голосов: 2

Дмитрий Пёрышков, DDVB, Москва

DDVB
Дмитрий Пёрышков, Москва
Всего голосов: 2

Агентство Zebra Hero, г. Москва, Андрей Пауков

Zebra Hero
Андрей Пауков, Москва
Всего голосов: 1

Евгений Кауфман, Belife, Израиль

Belife
Евгений Кауфман, Израиль
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