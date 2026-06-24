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24.06.2026 в 11:50

Сеть кофеен One & Double перешла под контроль фонда «Бумеранг Капитал»

Стоимость сети эксперты оценили в 200–300 млн рублей

В июне этого года ООО «Бумеранг кофе» получило по 100% в ООО «ОД Брендс», ООО «Фиксити», ООО «Фуд Галактик», которые занимаются развитием бюджетной сети кофеен One & Double. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На балансе «ОД Брендс» находятся бренды One & Double, Drink Point и Grillz Hot Dog. По мнению экспертов, стоимость сети One & Double могла составить 200−300 млн руб.

One & Double развивается по франшизе. По словам участников рынка, большая часть работающих точек сети — собственные заведения One & Double.

«Бумеранг кофе» — «дочка» инвестиционного фонда «Бумеранг Капитал», созданного в 2024 году экс-руководителем «Сбербанк Капитала» Ваганом Гаспаряном.

В декабре прошлого года «Бумеранг капитал» купил подмосковного производителя салатов «Салатерия», в апреле этого года — 50% сети кофеен «Цех 85».

Сделка One and Double Бумеранг капитал
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