AstraZeneca обсуждает крупнейшую сделку десятилетия

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca ведет переговоры о возможном слиянии с американской Bristol Myers Squibb (BMS). По данным Financial Times, стоимость объединенной компании может составить около $400 млрд, что сделает сделку одной из крупнейших в истории мировой фармацевтической отрасли.

Если соглашение будет достигнуто, объединенная компания станет четвертым по величине производителем лекарств в мире по рыночной капитализации. Сейчас AstraZeneca оценивается примерно в £196 млрд, а рыночная стоимость Bristol Myers Squibb составляет около $133 млрд.

По мнению аналитиков, сделка позволит AstraZeneca существенно усилить позиции на американском рынке, где компания уже планирует инвестировать $50 млрд в исследования и производство до 2030 года. Вместе с тем эксперты предупреждают, что объединение столкнется с серьезной проверкой со стороны антимонопольных органов из-за сильного пересечения портфелей двух компаний.

Официально стороны переговоры не комментируют, а источники отмечают, что соглашение пока не гарантировано. AstraZeneca ранее заявляла о намерении увеличить годовую выручку до $80 млрд к 2030 году против $59 млрд в 2025 году, делая ставку на развитие инновационных препаратов и расширение присутствия на ключевых мировых рынках.

Ранее сообщалось, что глава AstraZeneca Паскаль Сорио стал самым высокооплачиваемым руководителем вновь стал с доходом £17,7 млн.