Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.08.2026 в 13:00

AstraZeneca обсуждает крупнейшую сделку десятилетия

Объединение с Bristol Myers Squibb может создать четвертую по рыночной капитализации фармацевтическую компанию в мире

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca ведет переговоры о возможном слиянии с американской Bristol Myers Squibb (BMS). По данным Financial Times, стоимость объединенной компании может составить около $400 млрд, что сделает сделку одной из крупнейших в истории мировой фармацевтической отрасли.

Если соглашение будет достигнуто, объединенная компания станет четвертым по величине производителем лекарств в мире по рыночной капитализации. Сейчас AstraZeneca оценивается примерно в £196 млрд, а рыночная стоимость Bristol Myers Squibb составляет около $133 млрд.

По мнению аналитиков, сделка позволит AstraZeneca существенно усилить позиции на американском рынке, где компания уже планирует инвестировать $50 млрд в исследования и производство до 2030 года. Вместе с тем эксперты предупреждают, что объединение столкнется с серьезной проверкой со стороны антимонопольных органов из-за сильного пересечения портфелей двух компаний.

Официально стороны переговоры не комментируют, а источники отмечают, что соглашение пока не гарантировано. AstraZeneca ранее заявляла о намерении увеличить годовую выручку до $80 млрд к 2030 году против $59 млрд в 2025 году, делая ставку на развитие инновационных препаратов и расширение присутствия на ключевых мировых рынках.

Ранее сообщалось, что глава AstraZeneca Паскаль Сорио стал самым высокооплачиваемым руководителем вновь стал с доходом £17,7 млн.

Юлия Топольская
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.