Спрос на небольшие офисы в Москве резко вырос

В первом полугодии 2026 года на офисы площадью до 500 м2 пришлось 29% всех сделок купли-продажи в Москве — это в 2,4 раза больше, чем годом ранее, когда их доля составляла 12%. По данным консалтинговых компаний, растущий интерес к компактным помещениям обеспечивают преимущественно частные инвесторы, рассматривающие коммерческую недвижимость как альтернативу банковским депозитам, сообщает «Коммерсант».

Рост предложения связан с активным строительством офисных объектов в рамках программ комплексного развития территорий (КРТ) и создания новых мест приложения труда. Такие проекты позволяют девелоперам привлекать средства частных инвесторов и снижать зависимость от дорогого заемного финансирования. При этом большинство небольших офисов расположено за пределами центральных деловых районов столицы.

Эксперты отмечают, что интерес инвесторов развивается на фоне общего охлаждения рынка. По прогнозам, объем поглощения офисной недвижимости в Москве по итогам года может сократиться на 13%, до 1,3 млн м2, а уровень вакантности в бизнес-центрах, введенных в 2025−2026 годах, уже достигает 20%. При этом 59% свободных площадей в новых объектах находятся за пределами ключевых деловых кластеров.

Несмотря на высокий спрос со стороны инвесторов, перспективы таких активов остаются неоднозначными. Основными арендаторами небольших офисов являются компании малого и среднего бизнеса, которые в условиях замедления экономики осторожнее подходят к расширению.

Напомним, в первом полугодии 2026 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы и Подмосковья снизился на 30% год к году и составил около 100,5 млрд руб.