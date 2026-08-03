В России снизились продажи лекарств в натуральном выражении

В первом полугодии 2026 года количество проданных в российских аптеках упаковок лекарств снизилось на 3,1% год к году, до 2,35 млрд. Продажи препаратов в деньгах за отчетный период выросли на 10,9%, до более чем 1 трлн руб. Средняя стоимость упаковки лекарств увеличилась на 14,5%, до 428,6 руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные RNC Pharma.

По информации DSM Group, розничные продажи лекарств в натуральном выражении в первом полугодии сократились на 3,2%, до 2,15 млрд упаковок. В денежном выражении продажи выросли на 11,9%, до 995,3 млрд руб. Средняя стоимость упаковки лекарств возросла на 13,9%, до 477,1 руб.

Причины падения продаж лекарственных препаратов в натуральном выражении: переход россиян на более крупные упаковки, которые позволяют реже ходить в аптеку и стоят дешевле, и обновление ассортимента. Современные препараты более эффективны, они замещают лекарства предыдущих поколений, которые нужно принимать дольше и в больших количествах. Кроме того, россияне активно ищут скидки, выбирают более дешевые аналоги препаратов и реже покупают лекарства впрок.

В первом полугодии продажи безрецептурных препаратов выросли на 4,4% в деньгах, до 406 млрд руб., но снизились на 5,9% в упаковках, до 1,3 млрд. Продажи рецептурных препаратов увеличились на 15,8% в деньгах и на 0,6% в упаковках.

Продажи безрецептурных препаратов упали из-за слабого сезона гриппа и ОРВИ в январе—апреле 2026 года и сокращения маркетинговой активности иностранных фармацевтических компаний.