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27.11.2024 в 10:30

Для четверти опрошенных россиян семья важнее работы

Треть респондентов на первое место в жизни ставят карьеру

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Для каждого четвёртого россиянина семья важнее работы. Такое мнение чаще высказывали мужчины (27% против 24% женщин), люди в возрасте 24−30 лет и занятые на производстве или в сфере науки и образования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос HeadHunter.

Для 32% опрошенных на первом месте работа, поскольку она занимает большую часть времени. Две трети респондентов (63%) недовольны своей работой, в 2023 году показатель составлял 77%. Ещё 21% участников исследования не может дать однозначную оценку удовлетворённости своей трудовой деятельностью (в прошлом году об этом заявляли 12%).

71% интервьюируемых думает сменить работу в 2025 году (годом ранее показатель составлял 81%). 46% из них намерены продолжить трудиться в той же сфере, 27% задумываются о другой области деятельности.

В опросе участвовали 3,3 тыс. работников отечественных компаний.

Ранее россияне рассказали, как добиваются повышения зарплаты. В числе методов — шантаж увольнением, жалобы и лесть.

исследование работа
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