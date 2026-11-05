Эфирное ТВ сохраняет лидерство по влиянию рекламы на покупки

Реклама на бесплатном эфирном телевидении остается наиболее влиятельной для потребительских решений австралийцев, однако разрыв с социальными сетями сократился до одного процентного пункта. Об этом говорится в исследовании Deloitte Media & Entertainment Consumer Insights, результаты которого приводит AdNews.

46% респондентов заявили, что реклама на бесплатных телеканалах влияет на их решения о покупке. Годом ранее показатель составлял 50%. Социальные сети заняли второе место с результатом 45% против 46% годом ранее. Также снизилось влияние интернет-магазинов — с 47% до 44%, поисковых систем — с 40% до 38%, потокового видео — с 39% до 36% и радио — с 36% до 34%.

Предпочтения заметно различаются в зависимости от возраста. Социальные сети влияют на решения о покупке 65% представителей поколения Z и 63% миллениалов. Бесплатное эфирное телевидение лидирует среди поколения X (47%) и беби-бумеров (37%).

Наружная реклама стала единственным каналом, показавшим рост: ее влияние увеличилось с 37% до 38%. Среди зумеров этот показатель достигает 50%, а среди беби-бумеров — 17%.

Телевидение также сохраняет преимущество по уровню комфорта аудитории при просмотре рекламы. Социальные сети, несмотря на высокую оценку влияния на покупки, занимают лишь шестое место из 14 рекламных каналов по этому показателю. Радио располагается на второй позиции, а видеостриминг — на девятой.

Одновременно сокращается общее время просмотра видео. В среднем австралийцы стали тратить на бесплатное и платное телевидение, а также бесплатные видеоплатформы 16 часов 55 минут в неделю против 19 часов 55 минут годом ранее. При этом готовность взаимодействовать с рекламой немного выросла: на телевизорах — с 33% до 34%, на смартфонах — с 39% до 41%.

Ранее iSpot выяснил, что средний коэффициент конверсии рекламы на стриминговых платформах достиг 3,49% против 0,69% на традиционном телевидении.