Шантаж увольнением, жалобы и лесть: как россияне добиваются повышения зарплаты

Каждый третий работник российской компании (35%) шантажировал руководство увольнением. Среди других способов манипулирования начальством — рассказы о личных проблемах (77%), лесть и чрезмерная похвала деловых качеств руководителя (56%), полуправда о трудностях (43%), оффер с другой работы (13%). Таковы данные исследовательского центра «Зарплата.ру», их публикует «РИА Новости».

Как отмечают аналитики, работники обычно прибегают к различным манипуляциям, чтобы добиться увеличения зарплаты, изменения рабочего графика, повышения по службе, перехода на удаленку или увольнения коллег.

Половина опрошенных работодателей заявили, что относятся к манипуляторам крайне отрицательно — готовы даже уволить таких сотрудников. Остальные респонденты высказывались о манипуляторах снисходительно или нейтрально.

Согласно данным исследования, работодатели по-разному защищают себя от манипуляций. Например, 48% опрошенных признали, что имитируют согласие с подчиненным и начинают манипулировать в ответ. 45% респондентов жестко и однозначно дают понять, что видят манипуляцию и требуют ее прекратить, а 3% участников опроса не знают, как защититься, и сотрудники успешно манипулируют ими. Остальные просто игнорируют ситуацию и не считают необходимым как-то реагировать или защищаться.