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26.11.2024 в 09:42

Шантаж увольнением, жалобы и лесть: как россияне добиваются повышения зарплаты

Аналитики выяснили, как часто сотрудники манипулируют начальником для достижения своих целей

Каждый третий работник российской компании (35%) шантажировал руководство увольнением. Среди других способов манипулирования начальством — рассказы о личных проблемах (77%), лесть и чрезмерная похвала деловых качеств руководителя (56%), полуправда о трудностях (43%), оффер с другой работы (13%). Таковы данные исследовательского центра «Зарплата.ру», их публикует «РИА Новости».

Как отмечают аналитики, работники обычно прибегают к различным манипуляциям, чтобы добиться увеличения зарплаты, изменения рабочего графика, повышения по службе, перехода на удаленку или увольнения коллег.

Половина опрошенных работодателей заявили, что относятся к манипуляторам крайне отрицательно — готовы даже уволить таких сотрудников. Остальные респонденты высказывались о манипуляторах снисходительно или нейтрально.

Согласно данным исследования, работодатели по-разному защищают себя от манипуляций. Например, 48% опрошенных признали, что имитируют согласие с подчиненным и начинают манипулировать в ответ. 45% респондентов жестко и однозначно дают понять, что видят манипуляцию и требуют ее прекратить, а 3% участников опроса не знают, как защититься, и сотрудники успешно манипулируют ими. Остальные просто игнорируют ситуацию и не считают необходимым как-то реагировать или защищаться.

Опрос «Зарплаты.ру» проводился с 4 по 25 ноября среди 1920 руководителей компаний и начальников отделов в организациях в возрасте от 25 до 55 лет.

Россия Зарплата.ру компании в России
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