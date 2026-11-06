Почти 60% россиян ждут повышения зарплаты в 2027 году

Почти шесть из десяти работающих россиян рассчитывают на повышение или индексацию зарплаты в 2027 году. Это максимальный показатель с 2020 года. Для сравнения: в 2022 году повышения ждали 46% опрошенных, в 2024 году — 55%, следует из данных опроса SuperJob.

Не рассчитывают на прибавку по разным причинам 22% участников исследования, еще 18% затруднились ответить.

Больше всего оптимизма у молодых сотрудников: среди россиян младше 35 лет повышения ждут 65%. В группе от 35 до 45 лет таких 59%, среди респондентов старше 45 лет — 44%.

Чаще других пересмотра оклада ожидают и работники с зарплатой от 100 тыс. до 150 тыс. руб. — 64%.

При этом рост зарплатных предложений работодателей замедляется. В Москве за год предложения для инженеров в промышленности увеличились на 8,6% против 12,9% годом ранее. В ретейле прирост составил 7% против 12,1%, в промышленности для рабочих — 7,7% против 12,7%.

В сфере маркетинга, рекламы и PR рост зарплатных предложений также замедлился: с 10,9% годом ранее до 3,4% в октябре 2026 года в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что при выборе работы самым важным фактором для 59% опрошенных россиян является высокий уровень оплаты труда, для 38% — адекватность начальства.