Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
DDB Navigator inside
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2026 в 14:20

37% россиян готовы месяцами ждать скидок перед «Черной пятницей»

Одежду, обувь и аксессуары на распродажах планируют приобрести 22% опрошенных

В преддверии ноябрьских распродаж аналитики сервиса «Почта Mail» совместно со специалистами из «Новости Mail» выяснили, какие товары россияне планируют приобрести со скидками, сколько готовы потратить и как на их покупательские решения влияют проморассылки. Согласно результатам исследования, 37% опрошенных готовы ждать выгодных предложений месяцами до начала «Черной пятницы» или других сезонных акций. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Наибольший интерес у покупателей вызывают одежда, обувь и аксессуары — на эту категорию пришлось 22% ответов. Почти столько же респондентов (21%) планируют приобрести товары для дома. Электронику хотят купить 15% участников опроса, бытовую технику — 13%.

Покупатели заранее определяют бюджет на распродажи, отмечают авторы исследования. Потратить до 10 тыс. рублей рассчитывают 22% опрошенных, до 5 тыс. рублей — 16%, до 20 тыс. рублей — 15%.

Цена остается одним из ключевых факторов при выборе времени покупки. Так, 37% респондентов готовы ждать скидку сколько угодно, прежде чем приобрести товар. Еще 19% готовы отложить покупку на срок до месяца, а 13% — более чем на три месяца.

Для оценки реальной выгоды 31% участников исследования планируют сравнивать стоимость одного и того же товара у разных продавцов. Еще 24% намерены изучать историю изменения цены, а 19% — заранее фиксировать ее до начала акций.

Основным источником идей для покупок остаются торговые площадки: 69% опрошенных изучают каталоги маркетплейсов и интернет-магазинов. Проморассылки также влияют на покупательское поведение: за последний год 28% респондентов несколько раз приобретали товары после получения письма о скидке, еще 12% совершили такую покупку один раз. При этом 40% участников опроса хотя бы раз за последний год покупали товары благодаря проморассылкам.

Наиболее востребованы в рассылках сообщения о снижении цены на товары в «Корзине» или «Избранном» — на них пришлось 28% ответов. Персональные промокоды и скидки для подписчиков интересуют 22% опрошенных, информацию о старте распродаж — 21%, об условиях акций, доставке и возврате — 13%.

Опрос проведен в октябре 2026 года среди читателей «Новости Mail». В исследовании приняли участие 4 295 человек из разных городов России. Самыми активными участниками опроса стали жители Краснодара, Екатеринбурга и Челябинска.

Черная пятница исследование
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.