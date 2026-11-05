37% россиян готовы месяцами ждать скидок перед «Черной пятницей»

В преддверии ноябрьских распродаж аналитики сервиса «Почта Mail» совместно со специалистами из «Новости Mail» выяснили, какие товары россияне планируют приобрести со скидками, сколько готовы потратить и как на их покупательские решения влияют проморассылки. Согласно результатам исследования, 37% опрошенных готовы ждать выгодных предложений месяцами до начала «Черной пятницы» или других сезонных акций. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Наибольший интерес у покупателей вызывают одежда, обувь и аксессуары — на эту категорию пришлось 22% ответов. Почти столько же респондентов (21%) планируют приобрести товары для дома. Электронику хотят купить 15% участников опроса, бытовую технику — 13%.

Покупатели заранее определяют бюджет на распродажи, отмечают авторы исследования. Потратить до 10 тыс. рублей рассчитывают 22% опрошенных, до 5 тыс. рублей — 16%, до 20 тыс. рублей — 15%.

Цена остается одним из ключевых факторов при выборе времени покупки. Так, 37% респондентов готовы ждать скидку сколько угодно, прежде чем приобрести товар. Еще 19% готовы отложить покупку на срок до месяца, а 13% — более чем на три месяца.

Для оценки реальной выгоды 31% участников исследования планируют сравнивать стоимость одного и того же товара у разных продавцов. Еще 24% намерены изучать историю изменения цены, а 19% — заранее фиксировать ее до начала акций.

Основным источником идей для покупок остаются торговые площадки: 69% опрошенных изучают каталоги маркетплейсов и интернет-магазинов. Проморассылки также влияют на покупательское поведение: за последний год 28% респондентов несколько раз приобретали товары после получения письма о скидке, еще 12% совершили такую покупку один раз. При этом 40% участников опроса хотя бы раз за последний год покупали товары благодаря проморассылкам.

Наиболее востребованы в рассылках сообщения о снижении цены на товары в «Корзине» или «Избранном» — на них пришлось 28% ответов. Персональные промокоды и скидки для подписчиков интересуют 22% опрошенных, информацию о старте распродаж — 21%, об условиях акций, доставке и возврате — 13%.

Опрос проведен в октябре 2026 года среди читателей «Новости Mail». В исследовании приняли участие 4 295 человек из разных городов России. Самыми активными участниками опроса стали жители Краснодара, Екатеринбурга и Челябинска.