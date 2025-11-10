Селлеры жалуются на фиктивные изменения в правилах возвратов Ozon

После корректировки правил возврата товаров Ozon по требованию ФАС опрошенные «Ведомостями» продавцы сообщили, что фактических изменений не произошло. По их словам, отмененные или возвращенные заказы по-прежнему направляются на склады маркетплейса, а обработка заявок на вывоз товара к продавцу занимает больше времени, чем заявлено.

С 1 октября Ozon ввел автоматический возврат товара на собственные склады независимо от места отправки. После жалоб предпринимателей площадка разрешила подавать заявки на вывоз сразу после поступления товара, хотя изначально планировалось, что оформление будет возможно только через 30 дней. ФАС потребовала от компании доработать спорные инструменты и предупредила о возможности применения антимонопольных мер. 5 ноября в ведомстве заявили, что Ozon исполнил его рекомендации.

В Ozon подтвердили изданию, что рекомендации регулятора учтены и обновленная схема не несет дополнительных расходов для продавцов. Компания подчеркивает, что возврат со склада можно оформить сразу, а размещение товара не оплачивается от 120 до 365 дней.

Однако представители рынка настаивают, что изменения носят формальный характер. По их словам, товары по-прежнему проходят через склады Ozon, что увеличивает сроки возвратов и лишает продавцов возможности проверить состояние продукции. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) отмечает, что фактический механизм возврата не соответствует опубликованным разъяснениям ФАС.

Эксперты предупреждают, что новая схема может быть выгодна самому маркетплейсу. Контроль возвратов и консолидация потоков на складах снижают издержки Ozon, но создают риски для предпринимателей — от повреждения товаров до потери контроля над ассортиментом.