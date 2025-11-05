Wildberries и Ozon исполнили рекомендации ФАС

Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon исполнили рекомендации экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и устранили практики, на которые жаловались селлеры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Wildberries отменил применение индекса остатка товара (после его внедрения продавцы с низким индексом должны были оплачивать хранение товаров на инфраструктуре маркетплейса по более высокой цене, либо на их продукцию устанавливались скидки без надлежащего согласования, либо селлеры были вынуждены вывезти товары со складов платформы).

Также Wildberries приравнял условия опций «Конструктора тарифов» к условиям оферты и дал возможность селлерам покупать отдельные услуги по желанию без необходимости выбора соответствующей опции в конструкторе.

Ozon восстановил прежнюю модель возврата товара: селлерам не нужно отслеживать каждую его отмену и создавать отдельные заявки на вывоз ассортимента. Платформа также запустит функцию автовывоза возврата со склада. Кроме того, маркетплейс предпринял действия для устранения блокировок личных кабинетов пользователей без объяснения причин.

В ФАС заявили, что исполнение рекомендаций экспертного совета позволит маркетплейсам учитывать ценовую политику малого и среднего бизнеса и предотвратит потенциальные нарушения платформами антимонопольного законодательства.

В начале октября стало известно, что ФАС усмотрела риски в нововведениях Wildberries и Ozon. Служба получила жалобы предпринимателей и покупателей на новые правила маркетплейсов.