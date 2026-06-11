Секреты событийной монетизации: исследование Digital Caramel

Матчи РПЛ, плей-офф Кубка Гагарина, «Черная пятница», выход GTA VI — в такие дни сайт на несколько часов превращается в проект совсем другого масштаба. Пользователи ведут себя иначе: чаще заходят, обновляют страницы, делятся ссылками, спорят и целенаправленно ищут информацию. Растет количество сессий, увеличивается доля возвратных пользователей, и за короткий промежуток времени появляется значительно больше высокооплачиваемых рекламных показов. Именно на этом эффекте концентрации внимания строится событийная монетизация. Как устроена событийная монетизация и что отличает паблишеров, которые на ней зарабатывают, от тех, кто упускает деньги, Sostav рассказала команда Digital Caramel .

Методология

Чтобы разобраться, как паблишеры на российском рынке работают с событийным трафиком, команда агентства опросила шесть экспертов: все респонденты работают с монетизацией контентных площадок и ежедневно взаимодействуют с рекламными аукционами российского рынка. На основе их ответов, а также статистических данных Mediascope и Red Volcano, были сформулированы пять ключевых выводов.

Вывод 1. Деньги зарабатываются до события, а не в день его наступления

Российский рекламный рынок работает по аукционному принципу: рекламодатели конкурируют за каждый показ в режиме реального времени. Бренды выделяют спецбюджеты под конкретные даты и начинают тратить их заранее — в дни разогрева, пока аудитория еще активна и принимает решения. Таргетинг сужается, спрос превышает предложение, CPM растет. Сами праздничные и нерабочие дни нередко оказываются наименее прибыльными: пользователи отдыхают, бюджеты уже потрачены, аукцион остывает.

По наблюдениям команды Digital Caramel, сезонные всплески CPM фиксируются именно в предпраздничные периоды, но не в сами нерабочие дни. Практически это означает следующее: контент и SEO-подготовку нужно начинать за 3−6 недель до события. Именно тогда «Яндекс.Вордстат» фиксирует первый рост запросов. Создайте evergreen-хаб под событие: такую страницу обновляете ежегодно, а органический трафик приходит сам.

Диана Алейникова, коммерческий директор Digital Caramel: 11 июня стартует Чемпионат мира по футболу, и это наглядный пример того, как работает событийная монетизация в реальном времени. Для спортивных и околотематических площадок это главный контентный и коммерческий пик года. Но те, кто начнут писать о матчах только в день открытия, уже проиграли: и борьбу за трафик, и борьбу за рекламные бюджеты. Системные паблишеры запустили генеральные разделы турнира еще в мае и уже собирают поисковый трафик. Технические команды заранее оптимизировали серверы под пиковые нагрузки. Рекламные спецбюджеты брендов под ЧМ-2026 давно распределены, и основная борьба в аукционе за разогретую аудиторию разворачивается прямо сейчас, до официального открытия турнира.

Исключением является «Черная пятница»: это коммерческий день, а не праздник, и рынок реагирует на него иначе. По данным платформы Red Volcano, ряд паблишеров фиксирует в этот период рост CPM на 200−300% относительно типичных октябрьских показателей.

Вывод 2. Событийный трафик бывает непредсказуемым — и к этому тоже можно подготовиться

Не все хайп-даты стоят в календаре заранее. Часть всплесков трафика возникает стихийно: резкое изменение погоды, неожиданный инфоповод, вирусный материал. В таких случаях выигрывает не тот, кто предвидел событие, а тот, у кого заранее выстроена инфраструктура для работы с любым пиком. Это означает: хостинг под краткосрочные всплески, активный CDN, включенное кеширование и технически корректное отображение рекламы.

Особое внимание стоит уделять мобильным устройствам: по данным Mediascope, мобильный интернет остается основным способом выхода в сеть для большинства россиян, а его аудитория существенно превышает десктопную. Поэтому любые проблемы с мобильной версией сайта в дни пикового спроса напрямую влияют на охват, вовлеченность и рекламную выручку.

Павел Алашкин, директор по рекламе Gismeteo: Gismeteo не исключение в мире событийной монетизации, хотя у нас своя специфика. Основные всплески трафика случаются при резких изменениях погоды, а их невозможно предсказать: даже двухнедельные прогнозы здесь не помощники. В такие периоды растут продажи рекламы, но CPM держится примерно на обычном уровне. Чтобы эффективно монетизировать такие моменты, нужно решить три задачи. Первая: иметь надежных партнеров, готовых оперативно забрать дополнительный трафик. Вторая: подготовить гибкие технические мощности для мгновенного масштабирования показов. Третья: держать наготове пул рекламных интеграций с оплатой за фикс или за фактические показы, без привязки к долгим бюджетным циклам.

Вывод 3. Качество рекламного инвентаря важнее его количества

Пиковый трафик не конвертируется в доход автоматически. Рекламодатель оценивает не только объем показов, но и их качество: корректное встраивание креатива, видимость блока, отсутствие наложений. Площадки с техническими проблемами исключаются из кампаний и теряют доход именно тогда, когда он мог быть максимальным. Во время события стройте контент как кластер — один главный хаб и несколько «спутников» с перелинковкой. Это увеличивает глубину просмотра и число рекламных показов за сессию без добавления новых блоков, которые могут перегрузить страницу.

Елена Вольщак, директор по медиабаингу Hybrid: Мало продать показ — важно, как он будет выглядеть. Рекламодатель ждет корректного встраивания креатива: блок нужного размера точно в заявленном плейсменте, без наложений и сдвигов. Не нужно пытаться объять необъятное и добавлять слишком много рекламных мест — это снижает качество. Выбирайте форматы, которые органично вписываются в контент и дают высокий уровень viewability и, как следствие, CTR. Площадки, которые имеют низкий показатель viewability или некорректное отображение баннеров, исключаются из кампаний.

Вывод 4. Событийная монетизация требует диверсифицированной рекламной инфраструктуры

Зависимость от одного источника монетизации — главный риск в период пика. Если в нужный момент система не успевает отработать спрос, деньги просто уходят. Помимо программатика («Яндекс РСЯ», Digital Caramel, «VK Реклама», Sape, Hybrid), стоит подключать CPA-сети — Admitad, EPN, Actionpay. Соглашения заключайте заблаговременно: модерация занимает до двух недель. Собственные каналы — Telegram, МАКС, «ВКонтакте», email — дают независимый от алгоритмов охват и хорошо работают для прогрева перед событием.

Сергей Самонин, генеральный директор RTBSape: Для паблишера событийная монетизация — это не только редакционный календарь и всплеск трафика, но и вопрос того, насколько быстро рекламная инфраструктура способна отработать повышенный спрос: доступ к разным источникам, корректная конкуренция за показы, контроль качества трафика и прозрачная аналитика. Если все это настроено заранее, событие превращается не в разовую удачу, а в управляемый коммерческий сценарий. Выигрывают площадки, которые не завязаны на один источник монетизации и умеют гибко перераспределять инвентарь: если в момент пика система работает медленно или непрозрачно, значительная часть выручки просто теряется.

Данила Дидик, сооснователь Digital CPA Club: Высокий спрос — это не только про сезонность или предпраздничные дни. Это и событийные акции, и нишевые инфоповоды, и десятки других триггеров, специфичных для каждой аудитории. Каждый бизнес должен четко понимать свои окна повышенных возможностей: когда именно его аудитория наиболее активна и готова к действию. Этот спрос прекрасно отражает партнерский маркетинг, подходы и механики которого оттачивались годами именно под такую событийную монетизацию. Универсальный рецепт здесь прост, хотя и требует дисциплины: изучить рынок и аудиторию, посмотреть на подходы конкурентов, подружиться с календарем и заранее подготовить необходимые ресурсы, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время.

Вывод 5. Системный рост дохода строится на аналитике, а не на количестве охваченных событий

Паблишеры, которые зарабатывают на хайпе больше других, не гонятся за каждым инфоповодом. Они выбирают релевантные события, строят вокруг них контент и после каждого пика разбирают результаты. Проблема в том, что большинство смотрит только на количество посетителей и упускает метрики, которые на самом деле показывают, где деньги: RPM и eCPM по источникам трафика, CTR партнерских ссылок, глубину просмотра, показатель отказов.

Рач Хумалян, технический директор Digital Caramel: Гораздо важнее понимать, какие источники трафика дали максимальный RPM, какие страницы показали лучший eCPM и какие рекламные форматы принесли наибольший вклад в выручку. Именно эти данные превращают разовые всплески в системный рост дохода. Наиболее успешные проекты, с которыми мы работаем, не те, что пытаются заработать на каждом инфоповоде, а те, которые заранее определяют релевантные для своей аудитории события, строят вокруг них контент, а мы со своей стороны используем накопленную аналитику для постоянного улучшения монетизации.

Итоги исследования

Опрос экспертов показал, что событийная монетизация — не про интуицию и не про везение. Это про систему, которую можно выстроить заранее. Вот что ее отличает от хаотичной погони за трафиком.

Деньги зарабатываются в предпраздничные дни, а не в сам праздник — за исключением «Черной пятницы» как единственного сугубо коммерческого дня в году. К стихийным всплескам тоже можно подготовиться: через инфраструктуру, а не предсказание. Качество рекламного инвентаря влияет на доход не меньше, чем объем трафика. Диверсификация источников монетизации защищает от потерь в момент пика. А накопленная аналитика после каждого события — главный актив, который делает следующий хайп прибыльнее предыдущего.

Начните с малого: выберите от 3 до 5 событий, подходящих под вашу нишу, и проработайте первое по полному циклу. Результат покажет, насколько ваш сайт раньше недозарабатывал.